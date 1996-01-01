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"Требуется исполняющая обязанности жены"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Оригинальный и относительно недорогой способ знакомства с девушками с успехом осваивают владивостокские любители новогоднего отдыха в странах Юго-Восточной Азии.

Во Владивостоке, на сайтах знакомств появились объявления следующего содержания: "Ищу попутчицу в Таиланд. Тур на двоих - 45000". Причем это не означает, что парень согласен оплатить счет на двоих. Просто размещение в отеле вдвоем обходится дешевле одноместного, в пересчете на каждого туриста.

Предварительно товарищи по путешествию обмениваются фотографиями и проводят "тестовую встречу" на нейтральной территории. Некоторые, особо дальновидные или просто имеющие подобный опыт, сразу просят показать товарищу по приключению справку из кожвендиспансера. Потом, у теплого моря под пальмами, можно и в романтику сыграть. "Это очень удобно, - делится впечатлениями один из завсегдатаев сайтов знакомств. - Люди понимают, зачем они едут. Никто никого не принуждает. Если мне девушка понравится, то я, как джентльмен, могу оплатить и счет за гостиницу, и походы в бары-рестораны… В Таиланде и Вьетнаме это не проблема".

Рубрика "Ходят слухи, что…"

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