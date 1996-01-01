Студенты из Владивостока отправились на встречу с главой правительства

Группа студентов и аспирантов Дальневосточного государственного университета отправились в Москву, где они примут участие во встрече с Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе ДВГУ.

Встреча начнется 3 декабря в 12.00 часов по московскому времени, и будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Россия" и "Вести", а также радиостанций "Маяк" и "Радио России". Члены молодежной делегации ДВГУ рассчитывают задать премьеру вопросы, касающиеся социально-экономического развития нашего региона, в том числе студенты намереваются узнать из первых уст о перспективах развития высшего образования на Дальнем Востоке. Делегация ДВГУ самая многочисленная среди представителей других крупнейших вузов страны. В ее составе студенты 4-х и 5-х курсов различных институтов университета. Возглавляет делегацию председатель Профсоюзной организации студентов ДВГУ, председатель Объединенного студенческого совета ДВГУ Александр КАЙДАНОВИЧ. Глава правительства будет отвечать на вопросы в прямом эфире. Задать вопрос премьеру можно по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, а также отправив смс на номер 04040 или написав на сайт www.moskva-putinu.ru.