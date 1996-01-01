Во Владивостоке установят контейнеры для стеклотары?

Управление охраны окружающей среды администрации Владивостока продолжает вводить новшества по раздельному приему мусора и бытовых отходов. Началось все с установки 10 специализированных контейнеров для приема пэт-бутылки в Советском районе г.Владивостока. Далее инициатива продолжилась в виде размещения контейнеров для макулатуры и экспериментальных киосков по сбору ртутьсодержащих бытовых отходов (люминесцентные лампочки, медицинские градусники и т.д.). Следующий шаг - контейнеры для стеклотары.

По словам заместителя начальника управления охраны окружающей среды администрации г. Владивостока Алексея Грибанова, помимо чисто утилитарных задач по сбору мусора, инициатива носит и социальную направленность: "У нас множество людей, живущих за чертой бедности, которые с риском для жизни лезут в обычные контейнеры для бытовых отходов за стеклотарой. Потом они сдают бутылки в приемные пункты, выручая какие-то средства на жизнь. После установки специальных контейнеров люди смогут свободно брать эту стеклотару. Таким образом, решается сразу несколько задач: население привыкает сортировать мусор, на Горностае становится меньше бытовых отходов и у живущих за чертой бедности появляется дополнительный заработок".

Социальную нагрузку уже несут экспериментальные площадки для сбора крупногабаритных бытовых отходов (диваны, холодильники, оконные рамы и т.д.) в Советском районе. Управляющие компании обязали выделить места для складирования, куда могут спокойно приходить жители, нуждающиеся, например, в новых стеклах на дачные парники. До 25 декабря текущего года будет закончен соцопрос населения на предмет полезности раздельного приема мусора. Если результат будет положительным, то его распространят на оставшиеся четыре района города.

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