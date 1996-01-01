www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке установят контейнеры для стеклотары?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление охраны окружающей среды администрации Владивостока продолжает вводить новшества по раздельному приему мусора и бытовых отходов. Началось все с установки 10 специализированных контейнеров для приема пэт-бутылки в Советском районе г.Владивостока. Далее инициатива продолжилась в виде размещения контейнеров для макулатуры и экспериментальных киосков по сбору ртутьсодержащих бытовых отходов (люминесцентные лампочки, медицинские градусники и т.д.). Следующий шаг - контейнеры для стеклотары.

По словам заместителя начальника управления охраны окружающей среды администрации г. Владивостока Алексея Грибанова, помимо чисто утилитарных задач по сбору мусора, инициатива носит и социальную направленность: "У нас множество людей, живущих за чертой бедности, которые с риском для жизни лезут в обычные контейнеры для бытовых отходов за стеклотарой. Потом они сдают бутылки в приемные пункты, выручая какие-то средства на жизнь. После установки специальных контейнеров люди смогут свободно брать эту стеклотару. Таким образом, решается сразу несколько задач: население привыкает сортировать мусор, на Горностае становится меньше бытовых отходов и у живущих за чертой бедности появляется дополнительный заработок".

Социальную нагрузку уже несут экспериментальные площадки для сбора крупногабаритных бытовых отходов (диваны, холодильники, оконные рамы и т.д.) в Советском районе. Управляющие компании обязали выделить места для складирования, куда могут спокойно приходить жители, нуждающиеся, например, в новых стеклах на дачные парники. До 25 декабря текущего года будет закончен соцопрос населения на предмет полезности раздельного приема мусора. Если результат будет положительным, то его распространят на оставшиеся четыре района города.

Рубрика "Ходят слухи, что…"

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru