Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке установят контейнеры для стеклотары?
Управление охраны окружающей среды администрации Владивостока продолжает вводить новшества по раздельному приему мусора и бытовых отходов. Началось все с установки 10 специализированных контейнеров для приема пэт-бутылки в Советском районе г.Владивостока. Далее инициатива продолжилась в виде размещения контейнеров для макулатуры и экспериментальных киосков по сбору ртутьсодержащих бытовых отходов (люминесцентные лампочки, медицинские градусники и т.д.). Следующий шаг - контейнеры для стеклотары.
По словам заместителя начальника управления охраны окружающей среды администрации г. Владивостока Алексея Грибанова, помимо чисто утилитарных задач по сбору мусора, инициатива носит и социальную направленность: "У нас множество людей, живущих за чертой бедности, которые с риском для жизни лезут в обычные контейнеры для бытовых отходов за стеклотарой. Потом они сдают бутылки в приемные пункты, выручая какие-то средства на жизнь. После установки специальных контейнеров люди смогут свободно брать эту стеклотару. Таким образом, решается сразу несколько задач: население привыкает сортировать мусор, на Горностае становится меньше бытовых отходов и у живущих за чертой бедности появляется дополнительный заработок".
Социальную нагрузку уже несут экспериментальные площадки для сбора крупногабаритных бытовых отходов (диваны, холодильники, оконные рамы и т.д.) в Советском районе. Управляющие компании обязали выделить места для складирования, куда могут спокойно приходить жители, нуждающиеся, например, в новых стеклах на дачные парники. До 25 декабря текущего года будет закончен соцопрос населения на предмет полезности раздельного приема мусора. Если результат будет положительным, то его распространят на оставшиеся четыре района города.
Рубрика "Ходят слухи, что…"
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке