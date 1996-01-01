"Шапка счастья" заставляет своего владельца улыбаться

Ученые изобрели шапку, которая сможет сделать своего хозяина счастливым. Тем, кто не захочет радоваться, придется пострадать - шапочка оснащена специальным шипом для "несмеян".

На создание небычного аксессуара исследователей натолкнула простая мысль: известно, что когда человеку хорошо, то он улыбается. Это правило работает и в обратную сторону - если все время улыбаться, то настроение поднимется. Шапка оснащена специальным сенсорным датчиком, который измеряет ширину улыбки. Если "шапконосец" улыбается недостаточно широко, в затылок ему вонзится шип. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, достаточно улыбнуться пошире. Таким образом, по замыслу разработчиков, человек скоро приучается улыбаться по поводу и без повода, передает Mobbit.info.