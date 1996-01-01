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Пиратская онлайн-библиотека становится легальной
Легендарный "Либрусек" в привычном виде попросту перестает существовать. Теперь книги будут размещаться на сайте непосредственно правообладателями
Одна из крупнейших пиратских гаваней Рунета сдается без боя - онлайн-библиотека lib.rus.ec становится легальной, и требует от читателей ежемесячной абонентской платы, сообщают "Вести". Это уже подтвердил и создатель ресурса Илья Ларин.
Легендарный "Либрусек" в привычном виде попросту перестает существовать. Теперь книги будут размещаться на сайте не самими пользователями, а непосредственно правообладателями.
Что касается новой бизнес-модели "Либрусека", читательский "абонемент" на 30 дней будет стоить $10. Собранная сумма пойдет на гонорары писателей.
Илья Ларин скромно предположил, что поначалу больше, чем тысяча пользователей на сайте не пропишется. Это при том, что прежняя аудитория "Либрусека" превышала 300 тысяч человек.
Единственный соизмеримый с "Либрусеком" по объему и бесплатный библиотечный ресурс в Рунете - это lib.ru Максима Мошкова. Но этот сайт, расположенный в зоне ".ру", после нескольких скандалов с правообладателями, сосредоточился на старых книгах, которые уже не подпадают под закон об авторском праве, или материалах, распространяемых бесплатно самими авторами.
"Либрусек" же имел возможность незаконно распространять и новинки, так как от претензий авторов сайт полностью застрахован - он зарегистрирован в Эквадоре, где и живут Илья Ларин и его команда. А местные законы весьма лояльны к пиратам - единственное, что требуется, это повесить на "воротах" страницы предупреждение: "Если просмотр содержимого сайта запрещен в вашей стране, пожалуйста, не входите".
Впрочем, с закрытием "Либрусека", как и в случае с торрент-трекером Pirate Bay, дело его будет жить: ранее вся библиотека сайта - более 120 тысяч томов - была доступна для скачивания одним файлом и, несомненно, начнет "всплывать" на страницах клонов пиратского книгохранилища, некоторые из которых уже действуют в сети.
Напомним, что ранее Дмитрий Медведев поручил председателю правительства Владимиру Путину обеспечить проработку Правительственной комиссией по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охране и использованию вопросов, связанных с повышением эффективности охраны результатов интеллектуальной деятельности, используемых в сети Интернет на территории РФ, и представить соответствующие предложения.
Правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охране и использованию была сформирована в 2002 году. Это координационный орган, обеспечивающий взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной политики в области противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охраны и использования в Российской Федерации.
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