Педагогическая поэма

С напряжением ожидали педагогические коллективы Приморья результатов заседания краевого Законодательного собрания. Люди понимали, что вполне могут лишиться индексации заработной платы, выплат за классное руководство (в среднем по краю - около 2 тысяч рублей каждому в месяц), а образовательные учреждения - финансирования затрат на школьное питание.

Краевые депутаты замялись, честно ограничив аппетиты собственные, чиновников и прочих государственных деятелей.

В соседних регионах уже кое-где идут организованные действия профсоюзов работников бюджетной сферы.

Если полноценное решение в середине декабря принято не будет - учительские школ Приморья могут заметно опустеть: за каторжный труд педагоги и так-то получают копейки. А предстоящая перспектива может многих заставить забрать трудовые книжки: на семь тысяч рублей - плюс-минус пара тысяч - можно только протянуть ноги.

…Канули в Лету благословенные школьные времена, когда уроки в классах вели красавцы-мужчины, эрудиты и благородные рыцари вроде героя роли Вячеслава ТИХОНОВА в трогательном фильме "Доживем до понедельника". Ну, какой рыцарь пойдет в класс за $200 в месяц - минус классное руководство?

А маньяк, филолог и трудовик Чикатило позже надолго оставит ужас в сердцах родителей нескольких поколений.

Однако и тот, и другой образы - крайности. В массе своей сегодняшние педагоги - безответные, уставшие люди.

Татьяна ПИРАЖКОВА, отличник народного образования, руководитель математического методического центра Владивостока:

- Добавлю, что в нашей профессии в основном люди пенсионного возраста и редкие молодые фанатики. Когда я сегодня иду на городские или краевые семинары - словно прихожу в дом престарелых. Мой педагогический стаж - 28 лет. В лучшие времена учителя могли не только достойно жить, но и откладывать сбережения, ездить на отдых. На заре своего учительства я, например, побывала в Болгарии, в Румынии, ежегодно ездила, как и мои коллеги, в западные регионы страны, отдыхала на Черном море. Мы хорошо одевались. Профессия была престижной, достойно оплачивалась, и, как это было веками в России, учитель оставался авторитетом и в селе, и в городе.

Сегодняшняя среднестатистическая зарплата педагога - 7 тысяч рублей. Где-то больше - например, в гимназиях, а где-то и того меньше.

Кто через пять-десять лет будет стоять у школьной доски? Разве что жизненные неудачники. Но национальный проект "Образование" требует другого подхода…

… В русле размышлений педагога на память приходят исследования доктора юридических наук, профессора ДВГУ Ларисы РОМАНОВОЙ: "…Официальная зарплата парламентария составляет 20 тысяч рублей, неофициальная зарплата депутата Госдумы - от 50 тысяч долларов и выше".

…Участие в нацпроекте составляет 30-40% от выделенных средств…За получение госзаказа необходимо отдать треть от суммы проекта…" (см. Сб. "Проблемы формирования и реализации антикоррупционной и антикриминальной политики", Владивосток, 2009 г.).

Из беглого знакомства с этими исследованиями нетрудно предположить: депутаты, жирующие на бешеных деньгах, никогда не смогут понять жизнь человека на 7 тыс. рублей в месяц.

Согласитесь, если, допустим, председатель представительного органа Приморья генерал Валерий РОЗОВ получает в кассе со всеми доплатами, надбавками, заслугами около 140 тысяч рублей, то он как-то перекантуется на пять штук долларов в месяц без индексации.

Краевые депутаты - заметим - рядовые парламентарии еще недавно получали в руки что-то около 118 тысяч рублей. Последние годы их жалование добросовестно индексировалось.

Плюс… стесняюсь сказать, у некоторых из них порой возникают и дополнительные гонорары, масштабы которых внимательно изучают прокуратуры нескольких стран и Интерпол в целом.

… Если б нашелся тот молодец, который бы привел жалование чиновников и депутатов в соответствие с уровнем жизни тех, кому они служат... Если бы он полностью отдал народные деньги национальных проектов тем, кому они предназначены… То сегодня бы и учителя, и санитарки с врачами, и участковые милиционеры стали бы полноценным средним классом. Местные законодатели на минувшем заседании ЗС ПК, конечно, совершили поступок большого гражданского мужества, заморозив себе зарплату. Ну, так ведь там есть что морозить. А вот что касается людей благородных профессий, решено поступить так:

Владимир БЕСПАЛОВ, депутат ЗС Приморского края (КПРФ):

- Мы приняли решение сохранить индексацию заработной платы бюджетников. Вопрос же об оплате классного руководства и питания школьников сейчас уже находится в согласительной комиссии администрации края и депутатов. На индексацию зарплаты всех бюджетников требуется около 1 млрд 200 млн рублей. Доплата учителям за классное руководство требует сумму в 180 млн рублей. Расходы на питание школьников - это еще 240-250 млн рублей.

Решение фракции коммунистов - сохранить все позиции. Наш депутат Э. АЛЕКСЕЕВ вошел в согласительную комиссию и будет отстаивать нашу точку зрения. К 14 декабря должна быть выработана единая концепция. Иначе возможен общественный взрыв.

Депутат владивостокской городской думы, предприниматель, мать троих детей Марина ЛОМАКИНА свою позицию обозначила так:

- Снижение различных видов социальной поддержки - негативная тенденция, вызванная сокращением бюджетов…Сократить расходы на горячее питание в школах - тяжелое решение и тяжелый выбор. Я считаю, что необходимо работать над поиском дополнительных доходов в бюджеты. Например, оформить право пользования земельным участком и взимать за это плату. По оценкам специалистов, сумма составит от 300 до 600 млн рублей. Не поспоришь - здравое предложение. Но пока оно дойдет до воплощения, много воды утечет. И тогда будет поздно сотрясать воздух пустыми вопросами: ах, результаты ЕГЭ можно купить? Ох, неужели и школьная медаль продается? Вытолкав педагогов в реальный рынок, общество получит молодежный продукт, который по плечу был только Антону Макаренко. Читайте его "Педагогическую поэму".

Так с каким настроением выйдут учителя на работу после зимних каникул в понедельник, 11 января 2010 г.? "Доживем до понедельника" - фильм, конечно, романтический. Но сам понедельник в России, как известно, день тяжелый.