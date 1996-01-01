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Электронный билет в купе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 декабря 2009 года на Дальневосточной железной дороге внедряется электронная регистрация пассажиров на поезда дальнего следования с 001 по 199 нумерации.

Данная услуга вводится ОАО "РЖД" на всей сети дорог с целью повышения качества обслуживания пассажиров. Электронная регистрация будет действовать на поезда, курсирующие по территории Российской Федерации, кроме поездов, следующих транзитом по участкам железных дорог стран СНГ, а также, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.

Это позволит не оформлять бумажного билета, а на посадке просто предъявить документ, удостоверяющий личность, который был указан пассажиром при оформлении билета через Интернет. Электронная регистрация возможна при условии, что поездка пассажира начинается со станции начала маршрута следования поезда и осуществляется по полному или детскому тарифам. Электронная регистрация заканчивается совсем как на самолет - за час до рейса.

Для регистрации пассажиру необходимо на web-сайте ОАО "РЖД" зайти в личный кабинет, выбрать оплаченный заказ и выполнить в предложенной последовательности электронную регистрацию. Отказаться от регистрации также можно через Интернет, не позднее часа до отправки. Оплата производится как через билетную кассу, так и через платежный терминал.

На Дальневосточной железной дороге услуга электронной регистрации пассажиров будет действовать для следующих поездов:

- № 3 Тихоокеанская - Хабаровск;

- № 4 Хабаровск - Тихоокеанская;

- № 5 Владивосток - Хабаровск;

- № 6 Хабаровск - Владивосток;

- № 35 Хабаровск - Благовещенск;

- № 43 Хабаровск - Москва;

- № 133 Владивосток - Пенза;

- № 109 Владивосток - Хабаровск;

- № 110 Хабаровск - Владивосток и др.

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