Студенты могут пройти практику, поработав переписчиками

Около 2 000 приморских студентов надеется привлечь Приморскстат в ходе проведения Всероссийской переписи населения в октябре 2010 г.

"Успех этого мероприятия во многом зависит от качества работы массовых переписных кадров, - говорит руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - Привлечение студенчества во время пробной переписи населения в трех субъектах России в октябре прошлого года показало хорошие результаты. Старшекурсники высших и средних специальных учебных заведений лучше усваивали программу переписи, быстрее устанавливали контакт с населением и являлись основой переписного персонала.

Сотрудничеством с органами статистики остались довольны и студенты, которым работа переписчиками засчитывалась в качестве организационной или производственной практики. Поэтому мы надеемся на их помощь и в октябре будущего года. Кроме того, нам понадобится помощь курсантов морских учебных заведений края, для сопровождения переписчиков и обеспечения их безопасности. Соответствующие письма к ректорам вузов и ссузов уже подготовлены".