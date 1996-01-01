В домах Владивостока потеплеет

Почему в соседних домах порой разная температура? Вопрос для владивостокцев непраздный. "Дальневосточная генерирующая компания" решила повысить температурный режим в сетях отопления до 95 градусов при нынешних 80, но выяснилось, что старое оборудование просто не выдержит режима. В 85 жилых домах краевого центра отсутствуют либо требуют ремонта тепловые узлы. Совместно с администрацией Владивостока принято решение дать управляющим компаниям срок до 10 декабря на ремонт в этих домах. Но стоимость работ оказалась УК не по карману - требуется 5,5 млн руб. На заседании штаба было решено, что управляющие компании возьмут на себя ремонт и установку тепловых узлов в 23 домах, 27 домов модернизируют силами администрации Владивостока и еще 45 - ОАО "Городские тепловые сети".