Приморью "выделили" 500 мигрантов

В 2010 г. квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ составит 159 515 человек. Они пропорционально будут распределены по всем субъектам федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

В соответствии с распоряжением, текст которого размещен в базе данных правительственных документов, принять больше всего иностранцев будет разрешено Московской области - 10 тыс. человек, в то время как Москве - 2 тыс. Меньше всего разрешений на иностранцев в Ненецком автономном округе - всего 50. На Дальневосточный федеральный округ, в который входят 9 субъектов федерации, квота на выдачу разрешений составит 11050 штук, из которых 500 зарезервированы за Приморским краем и 500 за Сахалинской областью.

Цифра по Приморью удивляет. Как сообщило ИТАР-ТАСС, Чечне, например, разрешили принять 1200 иностранцев. Даже югу России - Краснодарскому, Ставропольскому краям и Ростовской области - от 3 до 3,5 тыс. На Урале в Свердловской области смогут временно проживать 7,4 тыс. В Сибири самая большая квота - 6 тыс. - в Алтайском крае. Кто же будет работать на стройках АТЭС?