www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморью "выделили" 500 мигрантов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2010 г. квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ составит 159 515 человек. Они пропорционально будут распределены по всем субъектам федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

В соответствии с распоряжением, текст которого размещен в базе данных правительственных документов, принять больше всего иностранцев будет разрешено Московской области - 10 тыс. человек, в то время как Москве - 2 тыс. Меньше всего разрешений на иностранцев в Ненецком автономном округе - всего 50. На Дальневосточный федеральный округ, в который входят 9 субъектов федерации, квота на выдачу разрешений составит 11050 штук, из которых 500 зарезервированы за Приморским краем и 500 за Сахалинской областью.

Цифра по Приморью удивляет. Как сообщило ИТАР-ТАСС, Чечне, например, разрешили принять 1200 иностранцев. Даже югу России - Краснодарскому, Ставропольскому краям и Ростовской области - от 3 до 3,5 тыс. На Урале в Свердловской области смогут временно проживать 7,4 тыс. В Сибири самая большая квота - 6 тыс. - в Алтайском крае. Кто же будет работать на стройках АТЭС?

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru