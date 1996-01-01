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Не по-людски

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Недавно встретил знакомого, зарабатывающего на жизнь организацией корпоративных мероприятий. Приятный парень, балагур и весельчак, радовался: в этом году бизнес решительно готов потратиться на встречу своими коллективами наступающего Нового года. "Теперь верю, что все будет хорошо...", - заявил он.

Причем радовался не тому, что "ценник" на его услуги вырос. И не тому, что корпоративов стало больше, работы прибавилось. "Я помню, год назад на новогодних корпоративах была такая паника, что даже работать было тяжело, - объяснил он. -Руководители, директора, собственники бизнеса напивались и чуть ли не плакали: выживет бизнес или нет, может, в последний раз гуляем. Среди сотрудников вообще царила паника. Все боялись остаться без работы или попасть под сокращение. Руководители компаний стали тосты другие говорить. В них чувства появились, человечность. Такое ощущение, что управленцы наконец-то поняли, что главный актив на большинстве предприятий - это люди. И если они захотят, чтобы их компания процветала, то никакой кризис им не страшен". В том, что люди в бизнесе - актив, я уже давно не сомневаюсь. Многие предприниматели об этом забывать стали. Как раньше было: не нравится - иди в другое место работай. И неважно, кто ты: директор или дворник, отношение было практически одинаковым. На волне экономического роста все успехи собственники приписывали своей стратегии: "За деньги я любого профи куплю".

Сегодня все изменилось. Кризис выявил еще одну интересную тенденцию - профи - то работают не только за деньги.

Один мой знакомый год в компании денег не получал. Безусловно, так нельзя. Но, благо, до кризиса, работая в той же компании, жирок финансовый завязал, потому жил на запасы. Я его часто спрашивал: почему не уйдешь? Ведь можно и в другое место, где зарплата не ниже и перспектив больше. "Не могу,- отвечал он. - Не по-людски это".

Сегодня он опять на коне, повысили в должности, денег к зарплате добавили. Он полон энергии и энтузиазма. Правда, последние недели ходит с гипсом. Банальная история: шел, поскользнулся на не очищенном от льда тротуаре - сломал руку. Разозлился, пошел "поймал" дворника. Тот узбек. Прочитал ему мораль, что нужно убирать лед на вверенном ему участке. Тот, видимо, не понял. "По-людски не понимает", - сказал товарищ и в следующий раз объяснил "доходчиво". Узбек три дня лед долбил и все почистил. Теперь они с моим знакомым здороваются, и, как говорит сам знакомый, у них "все по-людски".

Я эту историю вспоминаю каждый день, когда по своему двору прохожу. У меня льда полно, но я своего "дворника" даже не вижу. Зато часто слышу, как власть объясняет, кто виноват в том, что у нас после снегопада в альпинистских ботинках ходить надо. Как депутаты Владивостокской городской думы выясняют, почему управляющие компании ничего убирать не хотят, а общественный транспорт на маршруты в ненастье не выходит. Между тем знаю, что в депутатском корпусе сидят не только руководители, но и собственники управляющих и автобусных компаний. Одно утешает: общественность не дура и давно уже понимает, что кто-то здесь лукавит. Даже когда сам губернатор начинает объяснять публично народу, спустя полмесяца, что город от снега убрать все же придется.

Это я к чему? Кризис потребовал от многих руководителей и от нас с вами рационализма, доходящего до жестокости. Все во имя того, чтобы выжить! Только не все кризис спишет. Вот краевые депутаты решили: социальные статьи оставим, учителей и врачей "резать" не будем. Объекты АТЭС, конечно, наше будущее, но люди - наше сегодняшнее. В общем, по-людски решили.

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