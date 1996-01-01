Без "Принцессы" саммит АТЭС-2012 не обойдется

Круизные лайнеры типа "Grand Princess" во время трехдневного саммита во Владивостоке в 2012 году будут использованы как временное жилье для делегируемых журналистов со всех стран. Арендой судов будет заниматься Министерство транспорта РФ.

Об этом корр. РИА PrimaMedia сообщил генеральный директор ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона РФ" Евгений РОГОЗА. "Принято решение, что они будут размещены у существующего морского вокзала Владивостока. Там проведут реконструктивные мероприятия, опыт принятия таких лайнеров у порта есть", - отметил Рогоза.

Кстати, в рамках реконструкции "морского фасада" города к проведению саммита АТЭС-2012 будут реконструированы причалы морского пассажирского вокзала порта Владивосток. Общая протяженность 1-го и 2-го причалов составит 682 метра, что позволит обеспечить одновременную стоянку двух судов типа "Grand Princess".