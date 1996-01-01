Стела и салют в знак внимания ветеранам

Владивостоку будет присвоено почетное звание "Город воинской славы" - с такой инициативой выступили члены ветеранских организаций и депутаты Думы г.Владивостока. Сейчас звание "Город воинской славы" носят 19 городов России, в большинстве из них шли военные действия в период ВОВ.

Владивосток к таковым не относится, но в действующем ФЗ №68, регулирующем присвоение почетного звания, это не является основным требованием.

Никаких финансовых преференций из федерального бюджета "Городу воинской славы" не полагается.

В муниципальном образовании устанавливается стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа Президента РФ о присвоении городу звания и проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Председатель совета ветеранов г.Владивостока Яков КАН прокомментировал инициативу так: "Сегодня мы слишком часто говорим о деньгах, но не все измеряется в цифрах. В нашем городе, городе-форпосте, всегда жили мужественные, достойные люди, грудью защищавшие Отечество. 70% грузов для обеспечения фронтового тыла в годы ВОВ получалось через порт Владивосток. Нас, ветеранов, в городе было 28000. Теперь осталось около 2000. Всем этим людям нужно простое человеческое внимание. И присвоение Владивостоку почетного звания "Город воинской славы" будет ими восприниматься как знак личного внимания к каждому. К тому же, говоря современным языком, это не потребует дополнительных финансовых затрат".