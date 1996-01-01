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Должников поставят на счетчик

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 42 тысяч дальневосточников упорно игнорируют оплату исполнительных листов, выданных им судебными органами в связи с требованием погашения долгов за теплоэнергию перед ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО "ДГК"). Общая сумма задолженности только этих, уже попавших в поле зрения суда, граждан перед энергокомпанией близка к 471 млн рублей.

В соответствии со статьей 208 ГК РФ, энергетики решили обратиться в суд с заявлениями об индексации взысканных ранее судом и по настоящий момент не оплаченных потребителями денежных сумм за горячую воду и отопление. По предварительным расчетам специалистов ОАО "ДГК", сумма индексации может составить за год порядка 50 млн рублей. Иными словами, тем гражданам, кто не гасит свои долги вовремя, теперь придется раскошелиться дополнительно. Взыскиваться в судебном порядке будет не только сама сумма задолженности и штрафные санкции за просрочку оплаты, но и сумма индексации за просрочку исполнения решения суда. По словам заместителя генерального директора ОАО "ДГК" по правовой работе Татьяны Вороной, решительное наступление на должников будет предпринято уже 1 декабря т.г. Энергетики настоятельно рекомендуют проштрафившимся потребителям теплоэнергии в оставшиеся дни ноября оплатить свои долги и не ждать, пока их "поставят на счетчик".

Напомним, ОАО "ДГК" обеспечивает отоплением и горячей водой около 2 млн жителей в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха (Якутия). При этом порядка 10 % населения пользуется теплом "в долг" - на сегодня энергетики отпустили им теплоэнергии "бесплатно" более чем на 2 млрд рублей. Тем временем только на закупку топлива и ремонт ТЭЦ и тепломагистралей энергокомпания ежегодно расходует свыше 20 млрд рублей.

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