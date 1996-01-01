Как женщины страдают... от комплиментов

Обычно симпатия к человеку возникает после того, как он умело подчеркивает какое-нибудь наше достоинство. Журналистке Марианн Пауэр всегда было интересно, почему реакция многих дам на комплименты оказывается прямо противоположной той, на которую рассчитывал "хвалитель". Пытаясь разобраться в этом феномене, она пришла к интересным выводам.

"На днях я встретила старую подругу, с которой мы уже давно не виделись. Выглядела она просто прекрасно, о чем я сразу же ей сказала. С моей стороны это был просто комплимент - я хотела, чтобы у нее поднялось настроение. Однако все получилось совсем не так.

"О господи, что ты? - возмутилась она. - Сегодня я выгляжу просто ужасно. Джинсы дурацкие, а топ вообще никудышный - этот цвет придает мне нездоровый вид. Да и вообще, я надела его только потому, что все остальные вещи в стирке и мне некогда заняться собой..."

Этот поток недовольства собственной внешностью прервался, лишь когда она спросила меня, не похудела ли я часом. И что же, вы думаете, я ответила?

Я сказала, что она наверняка издевается! На самом деле я похожа на слона, а на то, что скрыто под моим просторным платьем, без слез не взглянешь.

Почему, черт возьми, нам так сложно принять комплимент, думала я после этой встречи. Дело ведь не только в оценках друзей. Даже дома в ответ на приятные слова мы отмахиваемся - мол, ничего особенного. В офисе обычно к этому потоку самоуничижения еще добавляют: "С этим бы справился кто угодно" или "Мне помогли".

Психолог Филипп Ходсон уверен: "Многим из нас приятные слова портили настроение. С самого начала язвительные старшие братья и сестры, а то и родители, не упускали случая "пройтись" по нашей внешности, так что с самого детства мы перестаем различать, когда человек говорит искренне, а когда издевается. Кроме того, с младых ногтей нас учили не "выпячиваться", поэтому мы боимся, приняв комплимент, показаться самонадеянными, - объясняет Ходсон. - Дамы крайне самокритичны, особенно это касается фигуры".

Психолог Сергей Бышляго утверждает, что женщина - существо более возвышенное, чем мужчина, и хочет, чтобы ей постоянно говорили приятные вещи, подчеркивали ее исключительность, непохожесть на всех остальных. И желательно говорить это как можно чаще, не обращая внимания на ответы.

В России, разумеется, есть свои особенности. Большинству наших мужчин кажется, что говорить комплименты женщине, а тем более жене - это... неискренне. Поэтому, милые русские дамы, если вы слышите от своего благоверного комплимент - хорошенько поблагодарите его, потому что ваш муж сделал над собой усилие.

Если вам говорят, что вы похудели, а вы отвечаете, что это грубая лесть, то получается, что собеседник вам соврал. То есть вы ставите его в дурацкое положение.

Запомните, если вы просто улыбнетесь в ответ, вас не поразит молния и земля не разверзнется под вашими ногами. Одно простое "спасибо" - и вы сохраните хорошее настроение не только себе, но и окружающим.