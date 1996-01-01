Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как женщины страдают... от комплиментов
Обычно симпатия к человеку возникает после того, как он умело подчеркивает какое-нибудь наше достоинство. Журналистке Марианн Пауэр всегда было интересно, почему реакция многих дам на комплименты оказывается прямо противоположной той, на которую рассчитывал "хвалитель". Пытаясь разобраться в этом феномене, она пришла к интересным выводам.
"На днях я встретила старую подругу, с которой мы уже давно не виделись. Выглядела она просто прекрасно, о чем я сразу же ей сказала. С моей стороны это был просто комплимент - я хотела, чтобы у нее поднялось настроение. Однако все получилось совсем не так.
"О господи, что ты? - возмутилась она. - Сегодня я выгляжу просто ужасно. Джинсы дурацкие, а топ вообще никудышный - этот цвет придает мне нездоровый вид. Да и вообще, я надела его только потому, что все остальные вещи в стирке и мне некогда заняться собой..."
Этот поток недовольства собственной внешностью прервался, лишь когда она спросила меня, не похудела ли я часом. И что же, вы думаете, я ответила?
Я сказала, что она наверняка издевается! На самом деле я похожа на слона, а на то, что скрыто под моим просторным платьем, без слез не взглянешь.
Почему, черт возьми, нам так сложно принять комплимент, думала я после этой встречи. Дело ведь не только в оценках друзей. Даже дома в ответ на приятные слова мы отмахиваемся - мол, ничего особенного. В офисе обычно к этому потоку самоуничижения еще добавляют: "С этим бы справился кто угодно" или "Мне помогли".
Психолог Филипп Ходсон уверен: "Многим из нас приятные слова портили настроение. С самого начала язвительные старшие братья и сестры, а то и родители, не упускали случая "пройтись" по нашей внешности, так что с самого детства мы перестаем различать, когда человек говорит искренне, а когда издевается. Кроме того, с младых ногтей нас учили не "выпячиваться", поэтому мы боимся, приняв комплимент, показаться самонадеянными, - объясняет Ходсон. - Дамы крайне самокритичны, особенно это касается фигуры".
Психолог Сергей Бышляго утверждает, что женщина - существо более возвышенное, чем мужчина, и хочет, чтобы ей постоянно говорили приятные вещи, подчеркивали ее исключительность, непохожесть на всех остальных. И желательно говорить это как можно чаще, не обращая внимания на ответы.
В России, разумеется, есть свои особенности. Большинству наших мужчин кажется, что говорить комплименты женщине, а тем более жене - это... неискренне. Поэтому, милые русские дамы, если вы слышите от своего благоверного комплимент - хорошенько поблагодарите его, потому что ваш муж сделал над собой усилие.
Если вам говорят, что вы похудели, а вы отвечаете, что это грубая лесть, то получается, что собеседник вам соврал. То есть вы ставите его в дурацкое положение.
Запомните, если вы просто улыбнетесь в ответ, вас не поразит молния и земля не разверзнется под вашими ногами. Одно простое "спасибо" - и вы сохраните хорошее настроение не только себе, но и окружающим.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
- Праздник национальной идентичности
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа