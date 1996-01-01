www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Как женщины страдают... от комплиментов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обычно симпатия к человеку возникает после того, как он умело подчеркивает какое-нибудь наше достоинство. Журналистке Марианн Пауэр всегда было интересно, почему реакция многих дам на комплименты оказывается прямо противоположной той, на которую рассчитывал "хвалитель". Пытаясь разобраться в этом феномене, она пришла к интересным выводам.

"На днях я встретила старую подругу, с которой мы уже давно не виделись. Выглядела она просто прекрасно, о чем я сразу же ей сказала. С моей стороны это был просто комплимент - я хотела, чтобы у нее поднялось настроение. Однако все получилось совсем не так.

"О господи, что ты? - возмутилась она. - Сегодня я выгляжу просто ужасно. Джинсы дурацкие, а топ вообще никудышный - этот цвет придает мне нездоровый вид. Да и вообще, я надела его только потому, что все остальные вещи в стирке и мне некогда заняться собой..."

Этот поток недовольства собственной внешностью прервался, лишь когда она спросила меня, не похудела ли я часом. И что же, вы думаете, я ответила?

Я сказала, что она наверняка издевается! На самом деле я похожа на слона, а на то, что скрыто под моим просторным платьем, без слез не взглянешь.

Почему, черт возьми, нам так сложно принять комплимент, думала я после этой встречи. Дело ведь не только в оценках друзей. Даже дома в ответ на приятные слова мы отмахиваемся - мол, ничего особенного. В офисе обычно к этому потоку самоуничижения еще добавляют: "С этим бы справился кто угодно" или "Мне помогли".

Психолог Филипп Ходсон уверен: "Многим из нас приятные слова портили настроение. С самого начала язвительные старшие братья и сестры, а то и родители, не упускали случая "пройтись" по нашей внешности, так что с самого детства мы перестаем различать, когда человек говорит искренне, а когда издевается. Кроме того, с младых ногтей нас учили не "выпячиваться", поэтому мы боимся, приняв комплимент, показаться самонадеянными, - объясняет Ходсон. - Дамы крайне самокритичны, особенно это касается фигуры".

Психолог Сергей Бышляго утверждает, что женщина - существо более возвышенное, чем мужчина, и хочет, чтобы ей постоянно говорили приятные вещи, подчеркивали ее исключительность, непохожесть на всех остальных. И желательно говорить это как можно чаще, не обращая внимания на ответы.

В России, разумеется, есть свои особенности. Большинству наших мужчин кажется, что говорить комплименты женщине, а тем более жене - это... неискренне. Поэтому, милые русские дамы, если вы слышите от своего благоверного комплимент - хорошенько поблагодарите его, потому что ваш муж сделал над собой усилие.

Если вам говорят, что вы похудели, а вы отвечаете, что это грубая лесть, то получается, что собеседник вам соврал. То есть вы ставите его в дурацкое положение.

Запомните, если вы просто улыбнетесь в ответ, вас не поразит молния и земля не разверзнется под вашими ногами. Одно простое "спасибо" - и вы сохраните хорошее настроение не только себе, но и окружающим.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru