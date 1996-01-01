Молодое Божоле пришло в Приморье

Знаменитая фраза "Пришло время молодого Божоле!" в третий четверг ноября, отмечающийся во всем мире, как День божоле, звучала и в приморской столице.

Ресторан "ALLEGRO fusion", работающий в новом для приморской столицы формате винного ресторана, устроил фееричный Фестиваль божоле нуво. Его программа отвечала дерзкому и веселому характеру молодого вина, которое в тот день лилось в буквальном смысле рекой, то есть из фонтана, к которому то и дело подходили гости вечера. Владельцы заведения планируют проводить подобные тематические вечера и в будущем, оправдывая концепцию ресторана.