www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Мобильный телефонный секс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье сотовый оператор предлагает абонентам поговорить о сексе. Законность такой услуги остается под вопросом...

На сайте сотового оператора МТС абонентам региона Приморский край - Владивосток по короткому номеру 0967 предлагается весьма любопытная услуга - "Откровенный разговор".

За 54,19 руб. в минуту можно "поговорить с операторами call-центра на различные темы развлекательно-эротического характера, задать интересующие вопросы по теме сексуальных отношений между мужчиной и женщиной". Как пишет "Коммерсант", сразу представляется картина, как оператор call-центра MTC одним помогает сориентироваться в выборе тарифного плана, а иных тут же просвещает "по теме сексуальных отношений". Хотя, конечно, "откровенно разговаривает" сотрудник совсем иной службы.

Этот пример опровергает миф, будто бы услуги "секс по телефону" в России незаконны, а все звонки проводятся через телефонные службы третьих стран. Правда, когда-то иностранные номера действительно использовались, но вовсе не по соображениям безопасности: отечественные операторы связи таким образом поддерживали баланс входящего и исходящего трафика с другими странами.

"Оценить, носит ли телефонный разговор порнографический характер, без проведения специальной экспертизы практически невозможно. Соответственно, под статью Уголовного кодекса о распространении или производстве порнографии это подпадет только в том случае, если эксперты оперируют доисторическими критериями оценки, и при очень богатом воображении заинтересованных в возбуждении уголовного дела лиц, что одновременно встречается крайне редко,- комментирует изданию адвокат Александр ТВЕРЕТИН.- Разве что можно привлечь к ответственности, если содержание разговора имитировало действия сексуального характера, уголовная ответственность за которые предусмотрена другими статьями УК РФ ("развратные действия с несовершеннолетними", "насильственные действия сексуального характера" и т. п.), или лицо, оказывавшее услугу, призывало к их совершению, да и то если это удастся доказать".

По словам Tapin, совладельца ресурса Sexcall.ru, есть закрытые темы, например педофилия, разговор об этом секс-операторы поддерживать не имеют права, они обязаны перевести беседу на другую тему, а если клиент настаивает - положить трубку. Работают в таких службах в основном женщины 20-35 лет. Основной критерий соответствия - умение болтать так, чтобы удержать клиента на линии. Как и в любом бизнесе, сотрудники проходят профподготовку, например психологические тренинги, обыгрывание стандартных сценариев, шаблонов беседы. По воспоминаниям Андрея Травина, руководителя отдела маркетинга и PR компании WebVisor, когда в середине 1990-х он исследовал первые российские службы секса по телефону, обучение оказалось весьма интересным: "Были специальные курсы, где девушки каждый день писали сочинения на темы вроде "моя дефлорация". Или делали описание минета - два листа убористым почерком". Несмотря на сравнительно неплохие, особенно для провинции, сдельные заработки ($700-1000 в месяц), текучка велика. Как рассказал Tapin, продолжительность большей части звонков - 1-3 минуты. Кто-то увидел рекламу - позвонил из любопытства или просто побаловаться". Реальные клиенты, в том числе постоянные, на которых делаются основные деньги, общаются в среднем 10-20 минут, иногда час. При стоимости таких разговоров на уровне 50 руб. за минуту счета за них приходят немаленькие. Понятно, что в счете за телефонные переговоры вид услуги не указывается, а значится только код. Иногда жены или начальники, получая к оплате астрономический счет, звонят в телефонную компанию: мол, у нас никто в город с таким кодом не звонил. При дальнейшем разбирательстве выясняется, что это был за "город". "Были случаи, когда звонили с корпоративных телефонов и предлагали взаимовыгодное сотрудничество,- рассказывает Tapin.- Мол, мне ваш секс не нужен, давайте я просто оставлю неположенной трубку на сутки, мой работодатель оплатит, а деньги мы с вами поделим поровну".

По данным Tapin, даже до кризиса на российском рынке работало всего пять фирм, предоставлявших услугу секса по телефону, сейчас же, когда оборот упал в два раза, осталось три или четыре. Что касается США, то там популярность услуги значительно выше.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru