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Мобильный телефонный секс
В Приморье сотовый оператор предлагает абонентам поговорить о сексе. Законность такой услуги остается под вопросом...
На сайте сотового оператора МТС абонентам региона Приморский край - Владивосток по короткому номеру 0967 предлагается весьма любопытная услуга - "Откровенный разговор".
За 54,19 руб. в минуту можно "поговорить с операторами call-центра на различные темы развлекательно-эротического характера, задать интересующие вопросы по теме сексуальных отношений между мужчиной и женщиной". Как пишет "Коммерсант", сразу представляется картина, как оператор call-центра MTC одним помогает сориентироваться в выборе тарифного плана, а иных тут же просвещает "по теме сексуальных отношений". Хотя, конечно, "откровенно разговаривает" сотрудник совсем иной службы.
Этот пример опровергает миф, будто бы услуги "секс по телефону" в России незаконны, а все звонки проводятся через телефонные службы третьих стран. Правда, когда-то иностранные номера действительно использовались, но вовсе не по соображениям безопасности: отечественные операторы связи таким образом поддерживали баланс входящего и исходящего трафика с другими странами.
"Оценить, носит ли телефонный разговор порнографический характер, без проведения специальной экспертизы практически невозможно. Соответственно, под статью Уголовного кодекса о распространении или производстве порнографии это подпадет только в том случае, если эксперты оперируют доисторическими критериями оценки, и при очень богатом воображении заинтересованных в возбуждении уголовного дела лиц, что одновременно встречается крайне редко,- комментирует изданию адвокат Александр ТВЕРЕТИН.- Разве что можно привлечь к ответственности, если содержание разговора имитировало действия сексуального характера, уголовная ответственность за которые предусмотрена другими статьями УК РФ ("развратные действия с несовершеннолетними", "насильственные действия сексуального характера" и т. п.), или лицо, оказывавшее услугу, призывало к их совершению, да и то если это удастся доказать".
По словам Tapin, совладельца ресурса Sexcall.ru, есть закрытые темы, например педофилия, разговор об этом секс-операторы поддерживать не имеют права, они обязаны перевести беседу на другую тему, а если клиент настаивает - положить трубку. Работают в таких службах в основном женщины 20-35 лет. Основной критерий соответствия - умение болтать так, чтобы удержать клиента на линии. Как и в любом бизнесе, сотрудники проходят профподготовку, например психологические тренинги, обыгрывание стандартных сценариев, шаблонов беседы. По воспоминаниям Андрея Травина, руководителя отдела маркетинга и PR компании WebVisor, когда в середине 1990-х он исследовал первые российские службы секса по телефону, обучение оказалось весьма интересным: "Были специальные курсы, где девушки каждый день писали сочинения на темы вроде "моя дефлорация". Или делали описание минета - два листа убористым почерком". Несмотря на сравнительно неплохие, особенно для провинции, сдельные заработки ($700-1000 в месяц), текучка велика. Как рассказал Tapin, продолжительность большей части звонков - 1-3 минуты. Кто-то увидел рекламу - позвонил из любопытства или просто побаловаться". Реальные клиенты, в том числе постоянные, на которых делаются основные деньги, общаются в среднем 10-20 минут, иногда час. При стоимости таких разговоров на уровне 50 руб. за минуту счета за них приходят немаленькие. Понятно, что в счете за телефонные переговоры вид услуги не указывается, а значится только код. Иногда жены или начальники, получая к оплате астрономический счет, звонят в телефонную компанию: мол, у нас никто в город с таким кодом не звонил. При дальнейшем разбирательстве выясняется, что это был за "город". "Были случаи, когда звонили с корпоративных телефонов и предлагали взаимовыгодное сотрудничество,- рассказывает Tapin.- Мол, мне ваш секс не нужен, давайте я просто оставлю неположенной трубку на сутки, мой работодатель оплатит, а деньги мы с вами поделим поровну".
По данным Tapin, даже до кризиса на российском рынке работало всего пять фирм, предоставлявших услугу секса по телефону, сейчас же, когда оборот упал в два раза, осталось три или четыре. Что касается США, то там популярность услуги значительно выше.
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