Отрезанные среди дорог

Рельеф в лучшем городе на земле - Владивостоке - сложный, а потому не каждая дорога, по которой летом позволительно рискнуть проехать, зимой допустит кататься по себе на машинах. Например, случился как-то в доме по Океанскому проспекту, 83 пожар...

И приехала на его тушение, как и положено, пожарная дружина на своей водовозке. Однако пробиться к самому пожару в доме она не смогла - крут для машины оказался поворот от внутриквартального проезда со стороны дома №97.

С других сторон к огню тоже подобраться не смогли. И пришлось пожарникам свой трудовой подвиг совершать без машинной поддержки. Хорошо, что случившийся тогда в доме пожар был не столь великим, как в здании "ПромстройНИИпроект" на Гоголя. И люди из горящих окон не выпрыгивали, и все обошлось без жертв. Стихию побороли…

Тем не менее у жителей дома, а это две двенадцатиэтажные "свечки", остался осадок: случись что с северной и восточной сторон дома - ничто не поможет. Ни пожарная, ни "скорая помощь", ни большой мусоровоз, чтобы вывезти недельные залежи отходов, не смогут пробиться. Заказать приличный контейнеровоз, чтобы переехать из этого дома или в дом, тоже нельзя - не подъедет, а маленькими возить - себе дороже.

Галина Ивановна Елисеева, старшая по дому, считает, что и автомобилисты-частники, подъезжая к нему, постоянно рискуют и собой, и машинами. И не раз они падали "на дом" с верхнего проезда или на проспект - с нижнего. Правда, больше чудом удерживались.

Собственно говоря, к дому с "входной" стороны можно подъехать еще и через автостоянку, которая сегодня действует на развалинах долгостроя, между 97-м и 99-м домами, и по разбитому проезду вдоль проспекта с выездом на ту же внутриквартальную дорогу между домами №№85 и 87. Но эти варианты проезда довольно экстремальны. Так, последний, например, "сбрасывает" машины к проспекту исключительно по той причине, что к нему впритык более 20 лет тому назад было начато строительство здания. Привязывая его по месту, проектировщики явно не подумали о том, чтобы оставить здесь удобный проезд.

Однако оба проезда в ближайшее время собирается перекрыть будущий застройщик большого куска территории между 83-м и 85-м домами - некое артемовское ЗАО "ДТА-Конструкция". Разговор жильцов с каким-то невоспитанным представителем этой компании в администрации Фрунзенского района был спонтанным и вызвал беспокойство. Если вам заявляют, что территория "евонная" и он захочет - пропустит, а не захочет - не пропустит, то поневоле приходится задумываться, например, на такую тему: "И почему застройщик так вызывающе себя ведет, если в силу своего поганого финансового положения входит в "Список юридических лиц Приморского края, имеющих на 1 мая 2009г. налоговую задолженность свыше 500 тыс. рублей! А слабо государству по причине этой задолженности изъять участок, на котором незнамо что предполагается построить?!"

Надо отметить, что, судя по данным земельного кадастра, участок был каким-то образом реализован городской администрацией "для дальнейшей эксплуатации объекта незавершенного строительства (административно-технического центра) готовностью 7,3%" в начале 2007 г.

При этом на все 4053 кв.м территории с кадастровой ценой 20 317 973 рублей ЗАО "ДТА-Конструкция" получило свидетельство регистрации права собственности. Кстати, эта территория захватывает и те два проезда, о которых уже упомянуто.

Предусматривается ли здесь в дальнейшем устройство удобного проезда к дому №83 проектом достройки здания или же строительство нового - пока неизвестно. По крайней мере, паспорт строящегося объекта не вывешен, и судить об этом еще рано. Другое дело, что застройщик уже выставил столбы и начал монтировать забор. И ему, судя по всему, откровенно наплевать на интересы людей, которые здесь живут уже около 40 лет.

Если вернуться в давнее прошлое, то на участке недостроя еще до середины 1970-х гг. стояла церковь. Со временем вера была утеряна, и ее снесли, а на месте культового здания была разбита хорошая детская площадка, на которой жители дома №83 еще успели вырастить здоровое поколение детей. Потом их просто лишили придомовых площадок. Последней "каплей" терпения было то, что рядом появился ресторан, уничтоживший последний участок, который мог использоваться под эти цели.

Однажды, в смутное перестроечное время, по-воровски, ночью площадка между домами №83 и 85 была снесена и на ней было начато строительство административно-технического центра, впоследствии заброшенного на долгие годы. Похоже, что аналогично тому начинается и новое, какое угодно нынешнему собственнику.

Хотя, если рассудить здраво, то город должен обязать застройщика строить здесь не то, что ему вздумается, а то, что необходимо. Например, многоуровневую парковку с эксплуатируемой в качестве детской площадки кровлей. При этом строительство должно вестись осторожно, поскольку панельные дома, прилегающие к участку, по мнению жильцов и специалистов, "сползают" по склону, о чем можно судить по появляющимся в стенах трещинам.

В любом случае удобный проезд - это святое. И если застройщик не обеспечивает его, то в конце концов город в "воспитательных целях" тоже может установить ему "платный въезд и проход" на его собственные 40 соток. Пожалуй, такой прецедент сегодня был бы не лишним. А пока жильцы домов собирают подписи под своим письмом с просьбой о помощи к власти предержащим.