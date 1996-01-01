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Как относятся жители Владивостока к запрету о ночной продаже алкоголя? (Опрос "ЗР")
Как писал "ЗР", на следующей неделе Законодательное собрание Приморского края может принять краевой закон, запрещающий реализацию алкогольной продукции с 23.00 до 9.00. Даст ли положительный эффект такая мера кампании по борьбе с пьянством? Ведь, как говорится, запас карман не тянет. И алкогольная заначка, приобретенная до 23.00, появится даже у тех, кто по морозу два раза бегать бы не стал. Ну а раз стоит бутылочка, под горячу руку и выпита будет. Тем самым продажа и употребление алкоголя может даже увеличиться. "ЗР" поинтересовался мнением читателей.
Любовь БАЛАШКЕВИЧ, исполнительный директор ООО "Норд", сеть алкогольных магазинов "Порюмкин":
- С одной стороны, запрет - это хорошо. Кому надо приобрести алкоголь, тот заранее позаботится о покупке. По большому счету для многих магазинов нет ничего страшного, так как не все они работают круглосуточно. Может быть, покупатели будут приобретать днем с запасом, чтобы потом в ларек не бегать. Правда, не совсем понятно, насколько это можно воплотить в реальности. Наивно думать, что все магазины будут выполнять это требование, нужно понимать и потребителя, который лишается права купить бутылку вина или водки для своих нужд. Моральная сторона этого запрета двояка, есть правильное и вполне понятное стремление государственной власти снизить потребление алкоголя в стране, но есть и народ, который не согласен с тем, что его хотят отучить от привычки, которой он славится на весь мир.
Инна СЛУЖЕНКО, капитан милиции:
- Работая инспектором по делам несовершеннолетних, я часто сталкиваюсь с тем, что сегодня алкоголь доступен даже детям и подросткам, большинство правонарушений и преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, поэтому я полностью поддерживаю запрет торговли алкоголем в ночное время суток. Взрослые способны заранее позаботиться и купить, а молодежь покупает по принципу "дело было вечером, делать было нечего". Буду надеяться, что этот закон примут, и он станет эффективной мерой в борьбе за трезвость нации. Осталось только увидеть, будет ли запрет действовать. По закону алкоголь детям продавать нельзя. Все понимают, что это аморально. Тем не менее алкоголь подросткам доступен. Может, стоит ужесточить ответственность за то, что продавцы магазинов не стесняются отпускать алкогольную продукцию несовершеннолетним.
Эдуард СТРОКАЧ, будущий предприниматель:
- Полный абсурд! Почему меня должны лишить права купить бутылку вина и выпить ее в то время, когда я захочу. Есть народная мудрость: "Сколько водки ни бери, второй раз придется идти". После введения запрета идти куда? К дяде Ване со второго подъезда или в ресторан покупать втридорога? Если идти к дяде Ване, то где гарантия, что вам не продадут суррогат? Мне непонятно одно: кто будет это все контролировать, магазинов много, как за всеми уследить? Уверен, что возникнет такое явление, как торговля из-под полы. Государству придется приложить много сил и средств на борьбу не с алкоголизмом, а с незаконной торговлей алкоголем.
Марина ШЕМИЛИНА, председатель общественного совета предпринимателей Приморского края:
- Понятно, что пора стране трезветь. Очередная кампания по борьбе с пьянством уже началась и будет продолжена в 2010 году. На очереди ужесточение ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, вплоть до возбуждения уголовных дел. Запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время кардинально вряд ли повлияет на количество потребляемого алкоголя. Народ как пил, так и будет пить! Поэтому должна быть пропаганда здорового образа жизни. На моей памяти подобный запрет был введен после 90-х годов, был некий нормативный документ, разрешающий торговать алкоголем всего лишь определенному количеству магазинов в районе. Однако владельцы магазинов проигнорировали этот запрет, и алкоголь продавался в каждом ларьке. Легко сказать, нельзя продавать. Но, чтобы не продавали, нужно контролировать. Это уже сложнее. Обратная сторона медали - это незаконная торговля. Столько лет с ней боролись! Добились того, что продажа легального алкоголя была увеличена, теперь, возможно, ситуация будет меняться не в лучшую сторону.
Евгений, начальник транспортного цеха:
- Да, мне все равно. Надо будет - днем куплю, если не хватит - куплю в ресторане. Хотя как-то не верится, что магазины на самом деле откажутся от ночной торговли. Не верю, что народ станет меньше пить. Будут бегать, искать, где бы купить выпить в ночное время. Те же магазины будут из-под прилавка торговать. Людей бы не потравили. Обязательно буду обращать внимание, останется ли алкоголь на полках ночью или его будут убирать, если останется, понятно - это очередная профанация.
Виталий МИРОНОВ, менеджер:
- Мне все равно, я иногда пиво пью, надеюсь, что оно будет и ночью продаваться. Пусть голова болит у тех, кто без рюмки жить не может. В целом это не проблема для большинства граждан. Купят заранее себе домой некий запас, и пусть стоит. Я застал время, когда были талоны, помню, какие очереди были в алкогольных магазинах. Поэтому не секрет, что в каждом доме была точка, где водку можно было купить по бешеным деньгам, надеюсь этого не повторится.
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