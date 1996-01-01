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Киотскому договору посвящается

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

21 ноября из Владивостока в Москву отправилась группа международных экспертов в области охраны окружающей среды, следующих в Копенгаген на Конференцию ООН по изменению климата (COP 15).

Поездка международных экспертов-экологов по российским железным дорогам проходит в рамках глобального проекта Международного союза железных дорог (МСЖД), ОАО "РЖД", программы ООН по защите окружающей среды (UNEP) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) - "Поезд из Киото в Копенгаген", сообщила "ЗР" пресс-служба ДВЖД. С 21 ноября по 1 декабря эксперты, принимавшие участие в семинаре в г.Киото, совершат поездку по Транссибирской магистрали в специальном вагоне "РЖД". В пути экологи сделают остановки в 5 крупнейших городах - Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве, где помимо встреч участники лично засвидетельствуют изменения климата на планете. Из Москвы команда последует дальше, чтобы присоединиться к "Климатическому экспрессу" "Брюссель - Копенгаген", куда доставит "климатическое" послание, выработанное в Киото, на конференцию ООН и где расскажет о проблемах, связанных с изменением климата в России.

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