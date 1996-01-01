Город будет. Какой?

Градостроительный план Владивостока, принятый в 2008 г., не отвечает сегодняшним требованиям краевой столицы. Как работать в рамках этого документа, не знают ни предпринимательское сообщество, ни чиновники. А строительство объектов саммита превращается в кормушку для некоторых госструктур, не заинтересованных в снижении расходной части. Так резко ставили вопросы на очередном заседании члены Бизнес-клуба "Диалоги", организатором которого является агентство "Бабич и партнеры".

Документ, без которого невозможно развитие Владивостока, обсуждался 6 лет, но его принятие форсировали в сентябре 2008 г., поскольку его отсутствие оттягивало начало больших строительных работ объектов саммита.

Сразу отметим, градостроительный план - это развитие города, чему и должна быть подчинена его застройка. Принятие плана должно способствовать воплощению многих бизнес-проектов и увеличению темпов жилищного строительства. Планировалось, что во Владивостоке начнется строительство сразу нескольких жилых микрорайонов. "Однако принятый план сразу стал нарушаться, - утверждает заслуженный строитель Владивостока Валентин АНИКЕЕВ. - Самое ужасное, что план есть, а вот проектов планировки никто не заказывает. А ведь без этого документа строить категорически нельзя. В итоге получается, что там, где сегодня строится жилой комплекс "Аквамарин", должна быть деловая застройка, но никоим образом не жилые дома".

Вообще, с проектом планировки ситуация запутанная. Если компания строит жилой дом, то она должна его заказать архитекторам и проектировщикам. Они точно рассчитают, куда новые жильцы должны ходить в магазин, водить детей в детсад, школу, где отдыхать и так далее. Ведь глупо строить жилой квартал на 17 тысяч квартир, если детям этих жильцов потом некуда будет ходить в школу или садик. Именно об этом и сказал премьер-министр во время осмотра стройки в "Снеговой пади". После этого из бюджета выделили на строительство социальной инфраструктуры 2,4 млрд руб. И, к чести военных, они проект планировки быстренько заказали.

А вот другие застройщики, заказывать подобное не спешат. Впрочем, как и администрации, которые должны понимать, что будет построено на их земле. В итоге потом Владивосток получает проекты вроде развлекательного центра под главной площадью вместо автопарковки, которой как не было, так и нет в центре города.

"Сегодня нужно ставить другой вопрос, - утверждает кандидат экономических наук, директор Института региональных проектов Тихоокеанского центра стратегических разработок Юрий АВДЕЕВ. - Какая государственная структура распоряжается землей? Глупо спрашивать что-то с администрации Владивостока, если в ее ведении не более 5% земель. В таких условиях реальной возможности корректировать и что-то менять в градостроительном плане практически нет. Поэтому необходимо ставить вопрос о статусе Владивостока. Он должен стать субъектом федерации. Пусть сегодня многим эта идея кажется абсурдной. Не так ли в 2002 г., когда зашла речь о том, что здесь можно провести саммит и экономика региона получит 70 млрд руб., многие скептики крутили пальцем виска. В данный момент на саммит планируется освоить и уже осваивается 300 млрд руб. Это реальность".

Вопрос о земле стоит остро. Эксперты, выступающие в "Диалогах", подчеркивали, что распоряжаться землей должна мэрия, а никак не администрация края или военные. Масштабные стройки уже столкнулись с тем, что им постоянно приходится согласовывать свои действия с министром обороны через министра регионального развития. А строительство только началось. Далее проблема будет усугубляться.

Валентин АНИКЕЕВ приоткрыл "пикантные" подробности строительства и проектирования отдельных объектов. По его словам, на саммите очень хорошо зарабатывают все кому не лень, кроме бизнеса Приморского края. Например, проектировщики. Компания, победившая на конкурсе проектной документации, привлекла в качестве субподрядчиков шесть иностранных фирм. Большая часть денег ушла им. Местные проектировщики получили крохи. Есть и причины данного привлечения зарубежных партнеров. Российская прокуратура вряд ли сможет что-то с них спросить.

Масштабность финансовых влияний в экономику края беспрецедентна. Это признают на всех уровнях. Насколько она сегодня оправдана в отдельных проектах? По мнению Валентина Аникеева, не всегда: " Заезжие проектировщики посчитали строительство одной из дорог в 49 млрд руб., мы считали - она обходилась в 11 млрд. Окончательная цифра - 21 млрд руб. Некоторые проектные решения весьма странны. Понятно, что чем больше сумма проекта, тем больше вознаграждение фирме. К сожалению, идет борьба за контроль финансовых потоков. В одном из разговоров мне прямо сказали: "Куда вы (Приморье) лезете? У нас своих "ворюг" хватает".

Проблема доступа к деньгам саммита для приморского бизнеса болезненна. Она не первый раз возникает на заседании Бизнес-клуба "Диалоги", который действует под крылом партии "Единая Россия". В одной из местных компаний, добывающих песок, рассказали о том, как предприятие пыталось продать свою продукцию главному застройщику, компании "Крокус Интернейшел": "Год вели переговоры, подписывали соглашения. Кончилось тем, что наш песок "Крокус" приобретает через несколько посредников".

Более оптимистичным был представитель Леонтьевского центра, генеральный директор Дальневосточного центра экономического развития ДВГУ, к.т.н., профессор Александр АБРАМОВ. Он нарисовал сразу несколько сценариев развития экономики региона. По его словам, в радиусе тысячи километров от Владивостока проживает 300 млн человек. Это огромный потребительский рынок. На него нужно выходить, остается только определиться, с чем. Владивосток может стать туристическим городом. В принципе, все предпосылки есть. Дорог скоро будет много, море станет чистым, так как началось строительство очистных сооружений, аэропорт после реконструкции будет принимать 48 самолетов в час. Осталось только привлечь туристов...

Но есть и пессимистичные вести. Опросы показали, что население края продолжает покидать его. Мотивировка одна - некомфортно жить. И свалка на Горностае продолжает гореть и чадить.