Плата за "Доширак"

Вы уже слышали о том, что среднее образование будет платным? Если нет, то в трех словах суммирую: ученик утром приходит на первые три урока общеобразовательного минимума, которые оплачиваются государством, а после обеда уже может выбирать занятия по душе. Вернее, по кошельку родителей. Обучение в старших классах и вовсе будет строиться по договорам, которые директор заключает с близлежащими предприятиями. 30% стоимости таких уроков будет оплачивать государство, 70% - родители.

Интернет-ресурс "Завуч.инфо" уже объявил о намерении провести второе всероссийское родительское собрание по поводу президентской инициативы "Наша новая школа". Вроде как виртуальная акция протеста. Но на размышления меня подвигло даже не это, а работа в качестве члена жюри на одном из конкурсов "Приморского образовательного форума".

Форум был, как и полагается мероприятию, проводимому при поддержке департамента образования, идеологически выдержан. То есть соответствовал основным положениям очередной президентской инициативы "Новая школа" и настоятельным рекомендациям переключить педагогические усилия на талантливых детей.

В этом месте следует сказать несколько добрых слов по поводу энтузиазма, реального или демонстрируемого, с которым школьные учителя и педагоги дополнительного образования пытаются привести в исполнение очередную установку партии и правительства. Сказать-то следует, но, дорогие учителя, вам может не понравиться.

Выйдя из зала, где вручались награды самым достойным, я обнаружила в голове мысль крамольного содержания: "Как хорошо, что я уже выросла. Не хочу, чтобы новые методики отрабатывались на примере моей жизни".

Не бог весть, какое достижение к 33 годам, но я научилась связывать пару слов на английском и китайском, мимоходом поковыряться в тибетском и добровольно освоить элементарный минимум японского. Границы открыты, Интернет на работе и дома, носители языков стран-соседей шныряют по улицам... Между тем в школе английский еле-еле вытянула на "четыре". Классный руководитель замолвил словечко, чтобы не портить аттестат. Способности, мотивация и интерес к дисциплине возник, можно сказать, спонтанно. Просто однажды пришло понимание, что причина "врожденной лингвистической тупости" была в неверно заданных рамках.

Педагог, будем считать, из лучших побуждений и ориентируясь на рекомендации сверху, задает ребенку рамку картины мира. Я не помню, что за кошмар был предложен для освоения в качестве предлагаемой картины мира в школьном учебнике. И не хочу вспоминать. Говорить на английском меня учили товарищи из польской бекпекерской тусовки, надо же было как-то объясняться с попутчиками по дороге к тибетско-непальской границе. На китайском - народ в приграничном Мишане, который приходил на мои уроки русского языка. Я сама выбирала проект для реализации, свои рамки для освоения языка. И вообще освоения чего бы то ни было.

У вас есть ваша жизнь, и ее время ограничено, у вас есть какие-то желания (будем считать, что еще есть) и какие то ресурсы для реализации этих желаний. Ограниченные ресурсы. Я не про деньги, я про внимание. Образование - это смещение внимания от знакомых областей в незнакомые. За каждую условную единицу внимания вы платите временем своей жизни. Представьте себе супермаркет, в котором "Доширак" и чилийское вино стоят одинаково. Выбирайте. Я не хочу есть "Доширак" и платить временем своей жизни за освоение картины мира мифического героя из учебника. Все, точка.

Хотя, может быть, бессмысленность выбора "Доширака" в замкнутой школьной педагогической среде не столь очевидна. Люди работают, пишут методички для коллег, проводят семинары. То есть на этом этапе все правильно - есть проект как предлагаемая для реализации картина мира и есть добровольцы, которые согласны заплатить своим вниманием за участие в корпоративной игре. Но кто может знать, в какие игры будет играть повзрослевший школьник через двадцать лет? В своих анкетах о трудностях работы с талантливыми детьми несколько педагогов написали: "Мы их боимся". Отлично, во всяком случае, честно.