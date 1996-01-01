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В Южно-Сахалинске искали женщину, а в Хабаровске – отца
В Южно-Сахалинске подвели итоги городского конкурса "Женщина года", который проводился в областном центре под патронатом мэра Южно-Сахалинска Андрея ЛОБКИНА. По условиям конкурса номинантками могли стать те, кто ведет активную социальную жизнь, участвует в социальных программах и благотворительных мероприятиях, а также имеет выдающиеся результаты в различных сферах деятельности. Победительниц определяли сразу в десяти номинациях.
"Радует, что в нашем городе живет и работает столько потрясающих женщин, которые не только превосходно выполняют свои профессиональные обязанности, но и являются отличными матерями и женами, а это великое искусство, – сказал Андрей Лобкин в приветственном слове. – Во многом именно благодаря вашей внутренней энергии и мудрости мы, мужчины, можем быть сильны духом и тверды характером". А в Хабаровске тем временем подвели итоги конкурса "Отец года". Семеро самых заботливых и социально активных пап получили дипломы из рук мэра города. Отбор номинантов был очень жестким, поэтому ими стали исключительно достойные – настоящие мужчины.
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