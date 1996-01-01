Полотна на траве

"В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и искусству, – цвет любви!", – сказал когда-то Марк ШАГАЛ. Его мнение полностью разделяют организаторы "Осеннего вернисажа", что традиционно прошел во владивостокской усадьбе "Вавилово".

Вернисаж под открытым небом стал финальным аккордом выставочного сезона в усадьбе. Полотна известных приморских мастеров живописи – Евгения и Оксаны ОСИПОВЫХ, Марии ХОЛМОГОРОВОЙ, Евгения МАКЕЕВА, Александра БОНДАРЯ и Юрия РЕДОЗУБОВА – соседствовали с работами молодых авторов – Анны ГОЛОВАНОВОЙ, Максима ШТЕЙНБЕРГА и других. Разные по жанру и стилистике картины – этюды, пейзажи, натюрморты, портреты – объединяло жизнеутверждающее начало, которое несла в себе каждая работа.