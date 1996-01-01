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Во Владивостоке, на базе конноспортивного клуба "Русская тройка", состоялся Открытый Чемпионат по конному спорту, ставший завершающим аккордом календарных соревнований 2009 года. Соревнования проводила Федерация конного спорта Приморского края при поддержке администрации г. Владивостока, а генеральным спонсором традиционно выступил "Дальневосточный банк".
В квалификационном чемпионате приняли участие лучшие спортсмены Приморского края, прошедшие испытания разной степени сложности. Так, высшая планка конкурных препятствий составляла 1,2 м – на этом этапе выступали наиболее опытные спортсмены. Но и новичкам пришлось непросто: в легком классе необходимо было преодолеть высоту "всего" в 1 м. Сложность легкого класса заключалась еще и в том, что, по правилам чемпионата, наездники соревновались на молодых лошадях (до 6 лет), их индивидуальный "почерк" и стиль еще до конца не сформированы. И нередко лошадки проявляли свой строптивый нрав.
Настоящим подарком для зрителей стал костюмированный конкур, в котором выступили всадники КСК "Русская тройка", Приморской школы верховой езды (г.Владивосток) и КСК "Тунгус" (г.Находка), представшие перед зрителями в оригинальных запоминающихся образах – Кармен, мушкетеров, ангела, ковбоя, школьницы и др. Каждое выступление сопровождала музыкальная аранжировка, соответствовавшая образу всадника. Шквал аплодисментов в конце каждого выступления становился высшей оценкой мастерства и креатива спортсменов.
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