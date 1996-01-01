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По коням!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке, на базе конноспортивного клуба "Русская тройка", состоялся Открытый Чемпионат по конному спорту, ставший завершающим аккордом календарных соревнований 2009 года. Соревнования проводила Федерация конного спорта Приморского края при поддержке администрации г. Владивостока, а генеральным спонсором традиционно выступил "Дальневосточный банк".

В квалификационном чемпионате приняли участие лучшие спортсмены Приморского края, прошедшие испытания разной степени сложности. Так, высшая планка конкурных препятствий составляла 1,2 м – на этом этапе выступали наиболее опытные спортсмены. Но и новичкам пришлось непросто: в легком классе необходимо было преодолеть высоту "всего" в 1 м. Сложность легкого класса заключалась еще и в том, что, по правилам чемпионата, наездники соревновались на молодых лошадях (до 6 лет), их индивидуальный "почерк" и стиль еще до конца не сформированы. И нередко лошадки проявляли свой строптивый нрав.

Настоящим подарком для зрителей стал костюмированный конкур, в котором выступили всадники КСК "Русская тройка", Приморской школы верховой езды (г.Владивосток) и КСК "Тунгус" (г.Находка), представшие перед зрителями в оригинальных запоминающихся образах – Кармен, мушкетеров, ангела, ковбоя, школьницы и др. Каждое выступление сопровождала музыкальная аранжировка, соответствовавшая образу всадника. Шквал аплодисментов в конце каждого выступления становился высшей оценкой мастерства и креатива спортсменов.

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