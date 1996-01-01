Тайны космического озера

В последнее время интерес международной научной общественности и российских ученых прикован к далекому и малодоступному озеру Эльгыгытгын на Чукотке. С февраля и до начала арктического лета на озере вновь работала международная экспедиция. Ученые пробурили три глубокие скважины (до 600 метров), полученный керновый материал станет основным источником информации о тайнах климата нашей планеты.

Международный десант

В исследованиях озера задействованы более 10 институтов Российской академии наук, а также зарубежные университеты и институты из Германии, США, Канады, Австрии, Нидерландов. С российской стороны работами руководит заведующий лабораторией палеомагнетизма Северо-Восточного научно-исследовательского института РАН, к. г.-м. н. Павел МИНЮК, который рассказал о далеком чукотском озере и предстоящих исследованиях. Так сложилось, что озеро Эльгыгытгын выделено как единственное место в континентальной Арктике с палеоклиматической летописью продолжительностью в 3,6 млн лет. Столь продолжительная летопись достаточна для понимания роли Арктики в глобальной динамике климата. Озеро Эльгыгытгын (в переводе с чукотского – озеро нетающих льдов) имеет приблизительно круглую форму с диаметром около 12 км.

– Оно образовано в результате падения метеорита около 3,6 млн лет назад в регионе, где во время четвертичного периода не было оледенений. Следовательно, этот объект является уникальным и ключевым для палеоклиматических исследований Арктики, – рассказывает Павел Минюк. – Более того, этот объект из-за его импактного, т.е. метеоритного происхождения, представляет исключительный интерес для планетарных исследователей. О том, что озеро образовалось в кратере после падения метеорита на Землю, свидетельствуют оплавленные породы – некоторые разновидности кварца.

Досье Озеро Эльгыгытгын расположено в самом сердце Чукотки приблизительно в 100 км севернее полярного круга и в 150 км севернее границы современной лесной зоны. Расстояния до ближайших населенных пунктов 250-350 км. Добраться сюда летом можно исключительно на вертолете, а зимой, когда тундра и реки замерзают, – на вездеходе.

Одна из экспедиций под руководством Павла Сергеевича провела на озере пять месяцев – с начала мая до середины сентября. "Лед на озере держался до конца июля", – рассказывает он. – Правда, в июне по периметру образовалась проталина в несколько метров. Лед потерял зимнюю плотность и стал опасным для перемещений". В середине августа выпал первый снег, а в конце – образовался тонкий ледок, иногда взламываемый ветром. Так озеро еще раз подтвердило гостям точность своего чукотского имени. Августовский лед – пороговый знак, после чего экспедицию стоило завершать. Суровый климат диктует свои условия.

Древний климат

Во время образования озера на территории современной Чукотки не было еще вечной мерзлоты. Был лес, и даже в более северных районах на побережье росли березы, ели и сосны. Похолодание, по мнению ученых, началось около 2,5 млн лет назад, причем шло чередование периодов относительно теплого и холодного климата. Геологи, исследуя отложения, шаг за шагом восстанавливают древний климат. "Работа понятна и необходима, но делается это, как правило, по маленьким кусочкам, а вот получить полный "архив" – в нашем случае это осадки озера, чтобы в нем была запечатлена непрерывная история климата, без пропусков, очень большая редкость и удача", – уверен Павел Сергеевич.

По этим причинам древнее озеро стало ключевым объектом для палеоклиматических исследований Арктики, а также планетарных исследований. Ученым предстоит понять, как арктический климат изменился от теплой лесной экосистемы в холодную, с вечной мерзлотой. Керн откроет последовательность изменений климата во время ледниково-межледниковых циклов и в наше время. Появится возможность связать климатические процессы в Арктике с данными, полученными в других районах планеты. И наконец будет получен ответ на вопросы: когда стала развиваться вечная мерзлота в Северо-Восточной Сибири, и как она развивается сейчас.

Ученым необходимо понять, какой динамический механизм контролировал климат. Это, вне всякого сомнения, важно для человечества и всех нас, живущих на Дальнем Востоке России. "В мире получено много непрерывных климатических данных по океаническим отложениям, есть хорошие данные по ледовым щитам Гренландии и Антарктиды. Анализируя множество данных, ученые нашли цикличность климатических изменений. Предстоит понять их причину, ведь зная закономерности, можно прогнозировать более крупные климатические события", – считает Павел Минюк.

Путешествие в прошлое

Природа Дальнего Востока потрясает своей красотой и первозданностью. Цивилизация нанесла ей непоправимый удар. И лишь труднодоступность и недосягаемость стали охранной грамотой для неповторимых северных мест, которые до поры до времени хранят свои тайны, как и космическое озеро нетающих льдов на Чукотке. Озеро Эльгыгытгын окружено невысокими горами. В середине июня здесь устанавливается полярный день: солнце уже не садится, а лишь заходит за сопку и выходит из нее. Вокруг расстилается тундра. Деревьев нет, иногда встречаются маленькие березки, кустарниковые со стеблями в несколько миллиметров. Костра здесь не разведешь. Погода на побережье – не сахар: практически всегда дуют ветры, с севера или с юга, иногда очень сильные, до 20 метров в секунду. Тогда на озере поднимаются волны до двух метров, как на море. Где-то с середины мая на южный берег озера, где вытекает единственная река Энмываам, начинают стекаться стада оленей. Десятки тысяч оленей! Традиционное место рождения маленьких телят привлекает волков и медведей.

В советские времена на озере располагалась постоянная мерзлотная станция, здесь же была база магаданских биологов. Сейчас сохранился лишь один домик на южном берегу. Именно сюда санным путем доставлено все необходимое для бурения оборудование. Первоначально оно было доставлено морским путем в Певек из Владивостока.

Для бурения скважин американской стороной проекта была сконструирована специальная платформа, т.к. бурение приходится вести со льда озера. Следует отметить, что платформа, как и бурильный станок стоимостью в один миллион долларов, подарены американцами Дальневосточному геологическому институту ДВО РАН. Поставка осуществлена в рамках Договора благотворительного пожертвования. Треть финансирования проекта выделило Министерство науки и образования Германии, треть – Международная программа континентального бурения, штаб-квартира которой находится в Потсдаме. В проекте также принимает участие Институт А. Вегенера и Центр экологических исследований из Германии. Российская академия наук выступает организатором экспедиции.

Этой весной на озере пробурены две скважины и взят керн (что-то вроде ила) диаметром 6 см со всей осадочной толщи. После чего начались исследования всеми современными и доступными методами спор и пыльцы растений, остатков диатомовых водорослей, будет установлен геохимический состав ила, все его физические свойства. "Все перечисленное: и пыльца, и ил, и водоросли – как-то реагировало на климат. Нам предстоит не только расшифровка огромного количества данных, но и их обобщение, – рассказывает Павел Минюк. – Мы надеемся на интересные результаты. Уникальные научные данные получат все страны-участницы проекта".

Что придет на смену тундре?

Человек влияет на климат. Одним из вызовов современности стала проблема глобального потепления. Пока пели о том, что "и на Марсе будут яблони цвести", ученые обнаружили в Арктике зеленую траву.

Отчасти потепление климата обусловлено не только природными причинами, но и индустриальными. Антропогенное воздействие на климат огромно и фиксируется на всех континентах и в океанах. "Однако для его оценки необходимо сравнение современных тенденций климата с климатом доиндустриальных времен", – считает Павел Минюк. Установлено направленное увеличение концентрации атмосферных газов, усиливающих парниковый эффект, чему посвящены исследования дальневосточных ученых. В обоих полушариях отмечается повышение температур, причем на континентах оно происходит быстрее, чем в океанах. Уменьшается количество снежного покрова, пакового льда, арктического льда, многолетнемерзлых толщ.

По данным исследований, в верхних слоях мерзлых толщ с 1980 г. температура увеличилась на 3°. Таяние мерзлых отложений происходит со скоростью 0,04-0,02 м в год. За последние 100 лет средний уровень океана повысился на 150 мм. Учитывая столь тревожные тенденции, данные о климате прошлых периодов, как возможных аналогов будущих изменений, являются исключительно важными для прогнозного моделирования состава атмосферы, параметров гидросферы и состояния ледников. Очень может быть, что Земля откроет ученым тайны своей глобальной цикличности на далеком озере космического происхождения Эльгыгытгын. Там, где суровая тундра сменила зеленеющие леса более миллиона лет назад.