Квадратные метры счастья

В октябре ко дню рождения края в Хабаровске сдан очередной молодежный жилой комплекс на 220 квартир. Осенние новоселья – традиция, сложившаяся в крае в последние годы, несмотря на кризис, не нарушена.

В уходящем 2009 году в Хабаровском крае, благодаря предоставлению социальных выплат, справили новоселье 389 молодых семей – без малого вдвое больше, чем в 2008 году. Это лучший показатель в Дальневосточном федеральном округе, но не повод для славословий. "Обеспечение жильем молодых семей остается достаточно острой проблемой", – констатирует заместитель председателя правительства Хабаровского края министр молодежной политики, спорта и туризма Сергей ЛОПАТИН. По сведениям органов местного самоуправления, в крае на 1 августа с.г. в улучшении жилищных условий нуждалось 3916 молодых семей. Впрочем, эта цифра вряд ли в полной мере отражает число не имеющих своего угла молодоженов. И даже при том, что ввод молодежных квадратов в крае ежегодно растет, тех, кто нуждается в жилье, меньше не становится. Это объяснимо, ведь сейчас вступают в брак юноши и девушки, родившиеся в 80-х годах, когда наблюдался демографический всплеск. В правительстве края в полной мере понимают, что нерешенность жилищной проблемы чревата негативными последствиями: заявляет о себе чувство социальной незащищенности, падает интерес к трудовой деятельности, возникает стремление покинуть Дальний Восток.

Семейная арифметика

Реализация краевой программы, принятой для содействия молодежи в решении жилищных проблем, позволила привлечь в регион федеральное финансирование. Субсидии молодым семьям в связи с рождением ребенка составили 15 млн рублей в 2003 году, 28 млн рублей в 2005 году. Деньги не великие, но благодаря им 239 семей смогли частично погасить стоимость приобретенного жилья.

С 2006 года механизм реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", действующей в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России", изменился. Государственная поддержка теперь оказывается в виде предоставления социальных выплат за счет софинансирования федерального, регионального, местного бюджетов. Эти деньги идут на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на строительство квартиры или индивидуального дома, а также погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным кредитам. Молодая семья полностью выплачивает стоимость квартиры застройщику или собственнику своими средствами, социальной выплатой и с использованием ипотечных средств, после чего становится собственником жилья, оформив залог квартиры в пользу банка. По этой схеме в 2006-2008 годах построено три МЖК на 423 квартиры. А в общей сложности собственными квадратными метрами за это время обзавелись 658 молодых семей.

Досье Участвовать в программе может молодая семья, в том числе неполная, состоящая из молодого родителя, одного и более детей. При этом возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, и семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Размер социальной выплаты для молодых семей, не имеющих детей, составляет не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья и не менее 40% для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

Жить в Хабаровском крае

В крае действуют и соответствующие муниципальные программы – их 16. В них предусматриваются дополнительные формы поддержки молодых семей. В Нанайском, Николаевском, Солнечном, Ульчском районах вместо предусмотренных подпрограммой 5% доля софинансирования социальной выплаты из средств местного бюджета увеличена до 10%. А в Хабаровском районе – до 15%.

– В то же время в Охотском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском районах в местный бюджет не заложен даже минимум средств на социальные выплаты молодым семьям, – замечает Сергей Лопатин. – Восемь МЖК построено в Хабаровске благодаря поддержке краевого бюджета, хотя городская администрация располагает собственным строительным комплексом и инвестиционными ресурсами, однако они не привлечены к возведению жилья для молодежи, а сориентированы, как правило, на коммерческие проекты.

В общей сложности в муниципальных образованиях, принимающих участие в реализации подпрограммы с использованием социальных выплат, в уходящем году квартиры приобрели 169 молодых семей.

– В предстоящем 2010 году планируем построить МЖК в Хабаровске, а также заложить дом в Комсомольске-на-Амуре, чтобы сдать его в 2011 году, – продолжает Сергей Лопатин. – Есть мнение, что при бюджете края в шестьдесят миллиардов отпущенные в уходящем году на строительство жилья для молодых семей полторы сотни миллионов – цифра недостаточная. Но сегодня расходная часть бюджета на две трети состоит из статей социальной направленности, и увеличение одних статей возможно за счет урезания других. Без сомнения, молодым надо помогать больше, но без ущемления старшего поколения.

Ответственная покупка

Но рассчитывать только на государство молодым семьям не приходится. Время абсолютно бесплатной раздачи квартир прошло. Наличие у молодой семьи дополнительных средств – собственных или ипотечного кредита, либо займа, необходимых для оплаты приобретаемой жилплощади, – обязательное условие для получения социальных выплат. Только за девять месяцев этого года в молодежную жилищную программу привлечено свыше 441 млн рублей внебюджетных средств. Это собственные вложения семей и ипотечные кредиты. К концу года их объем должен составить свыше 500 млн рублей.

Пока действует краевая программа, свои жилищные условия улучшили уже 1547 молодых семей. Их число будет расти, уверены в правительстве Хабаровского края и ищут все новые возможности для того, чтобы собственная квартира стала доступной молодой семье. Традицией становится ежегодное подписание соглашения между правительством края и Дальневосточным банком Сбербанка России о предоставлении ипотечных кредитов участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" по льготным ставкам. В прошлом году минимальный процент кредитной ставки составлял 12%. В текущем году он хотя и вырос, но весьма незначительно, оставаясь в пределах 13,25-13,75%. Это на треть меньше аналогичного показателя других банков.

Как мы уже говорили, в октябре, когда отмечалась 61-я годовщина образования края, к чему традиционно приурочивается ввод наиболее важных объектов, в Хабаровске на ул. Флегонтова сдан очередной МЖК. Стоимость квадратного метра в нем, с учетом социальной выплаты, составила 21-23 тыс. рублей, что вдвое ниже рыночной стоимости.

Кстати, на сданном в октябре МЖК социальные выплаты вынужден был взять на себя краевой бюджет: ожидание поступлений из Москвы грозило долгостроем.

– Если бы средства федерального бюджета не держали в Стабилизационном и всевозможных фондах, а вкладывали в строительство жилья для молодежи! – высказывается Сергей Лопатин. – Представьте себе, семья получает квартиру с рассрочкой на десять, а то и двадцать лет. Таким образом, молодые люди закрепляются на рабочем месте, в регионе. А это ведь и в государственных интересах.