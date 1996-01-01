На Дальнем Востоке создадут два федеральных университета

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и ДВФО".

В соответствии с документом в Дальневосточном федеральном округе появится сразу два таких университета – Дальневосточный федеральный университет на базе ДВГУ и Северо-Восточный федеральный университет на базе Якутского государственного университета имени М.К. АММОСОВА. Указом также предписано одобрить в 6-месячный срок программы развития университетов, предусмотрев в том числе присоединение к ним других государственных высших учебных заведений, государственных академий наук и их региональных отделений.