Полюбить себя. Побывать в Малайзии

Юго-Восточная Азия давно стала местом туристического паломничества дальневосточников. И в курортном ожерелье теплых стран особая жемчужина - Малайзия. Ее курортные бренды пока, может быть, не так раскручены, как бренды Таиланда, Вьетнама, Бали, но это дело времени.

Малайзия начала активно развивать свою туриндустрию всего пару десятков лет назад и делает это стремительно. Гостиницы, представляющие лучшие сети мира, с их изысканным комфортом и широчайшим набором удовольствий осваивают побережья. Местные же власти способствуют тому, чтобы национальный колорит стал ярким и востребованным товаром. Получается хорошо - гостеприимство улучшает благосостояние страны и одновременно преображает ее облик, делая отдельные уголки похожими на рай.

Представители туристических компаний Приморья, Хабаровска и Сахалина по приглашению туристической компании Tourism Malaysia и Корейских Авиалиний побывали в одном из таких уголков - островном штате Сабах, что расположился на северо-восточном побережье острова Борнео.

Для тех, кто экстриму предпочитает комфорт, этот маршрут - самый подходящий. Добраться до Кота-Кинабалу, столицы штата, ничуть не сложнее, чем до Москвы. Рейс компании "Корейские Авиалинии" Владивосток - Сеул удачно стыкуется с продолжением маршрута - Сеул - Кота-Кинабалу. Всего какой-то час в одном из лучших аэропортов мира и мы снова удобно разместились в современном авиалайнере, который через пять часов приземлит нас в разительно другом мире, где температура воздуха за тридцать, где, куда ни повернись, взгляд цепляется за живописные цветущие деревья, где нас ждет спокойная и размеренная жизнь.

Кстати, являясь одной из самых крупных мусульманских стран мира, Малайзия считается и одной из самых спокойных. Во имя спокойствия и процветания страны местные султаны договорились о цивилизованной ротации кадров. Наш русскоязычный гид Шамиль, выходец из Дагестана, но уже пятнадцать лет как осевший в Малайзии после окончания здешнего университета, приводит аргумент: "Ну, если премьер-министр государства разгуливает по этажам торгового центра башен - близнецов (символ столицы страны Куала-Лумпур) и охраны практически не видно - это не показатель?"

Дружелюбие и улыбчивость местного населения не кажутся деланым атрибутом гостеприимства. Хотя и вышколенность гостиничного персонала налицо. Вы его не увидите, если в нем нет необходимости, зато, если понадобится помощь, здесь трижды убедятся, что ее оказали. (Для общения достаточно примитивного английского.)

Нашему гиду Шамилю как-то сразу веришь. Он располагает своей готовностью помочь нам полюбить малайзийское Борнео. Он заманивает : "Знаете, чем отличается наше побережье? Здесь практически нет больших волн и купаться можно всегда…".

Море удовольствий

Море вообще особая ценность здешних мест. Просто покупаться, побездельничать на белоснежном песке, понырять с маской - самое простое времяпрепровождение. Но и дайвинг здесь отменный. За ним главным образом отправляются на отдаленные от Кота-Кинабалу острова. Среди них воспетый знаменитым путешественником Жаком Ивом Кусто Сипадан, коралловый атолл Лаянг Лаянг, еще Мабул, Ланкаян, но до них еще нужно добираться. Здесь же, в акватории Кота-Кинабалу, свои морские жемчужины. Например, остров Гайана (Gayana). Улочки отеля Gayana Eco Resort, повисшие над водой тихого островного залива, дают ощущение несуетности, так необходимой после городского многолюдья. Своих соседей вы, конечно, можете здесь встретить в уютном ресторанчике или прогуливаясь вдоль аквариума местного морского экологического центра. Центр ведет большую работу по сохранению биоразнообразия, к примеру, занимается восстановлением кораллов. Собственно вам, скорее всего, захочется увидеть здешних обитателей морских глубин в их естественной среде обитания. Как говорится, нет проблем.

Или вот еще островной отель, открывшийся только в августе, - Bunga Raya Island Resot. Приватность - пожалуй, его ключевое преимущество. Небольшие шале, максимум на две семьи, прячутся в цветущих зарослях. Никаких посторонних глаз рядом, только покой. До тех пор, пока он сам вам не наскучит и вас не потянен на развлечения и экзотику. Кстати, такое уединение очень приветствуют молодожены. Для них - укромные комфортабельные гнездышки с выходом на белоснежный пляж. Ну и невероятные по своей красоте закаты. Такой подарок любимая оценит по достоинству.

Высокие испытания

В окрестностях Кота-Кинабалу находится одна из самых высоких в Юго-Восточной Азии гора - Кинабалу - более 4000 метров. Показывает она свои скалистые вершины не всегда, чаще окутана туманом. Как и любая величественная гора, эта имеет свои предания. Одно из ее прозвищ, данное местными народностями, - "обиталище духов мертвецов". На самом деле при всей внешней грозности гора доступна даже неподготовленным путешественникам. Правда, не сразу. Первую половину пути на высоту 1500 метров можно преодолеть на авто по прекрасной извилистой дороге часа за два. Переночевав в шале, подготовившись морально, можно отправляться на покорение вершины - глубокой ночью, чтобы встретить в горах рассвет.

На гору стоит подниматься уже потому, что на полуторатысячеметровой ее высоте расположился один из самых экзотических природных парков, где среди непроходимого леса проложены узкие тропинки и подвесные дорожки. Нигде больше вы не увидите такого разнообразия диких орхидей - от микроскопической (ее можно рассмотреть только через большое увеличительное стекло) до самой дорогой - черной (орхидея Ротшильда).

Спрашивайте уникальное

Тропические леса Сабаха, как говорит путеводитель, - одни из старейших на планете. Так что у путешественников масса возможностей встретиться накоротке с самыми разнообразными представителями экзотического мира. К примеру, симпатичная рожица орангутанга даже своеобразный символ этих мест, его зовут "дикий человек Борнео". Еще здесь можно пообщаться с уникальной хоботной обезьянкой. Может быть, вам повезет увидеть цветение раффлезии - самого крупного цветка в мире. Распускается он не часто, а после того как отцветет, издает мертвецкий запах. Учтите, увидеть это чудо смогло не так уж много людей. А вдруг и вы окажетесь в их числе…

Рассказывать подробно про рафтинг, наверное, нет особого смысла. Это развлечение, как правило, входит в джентльменский набор курортов Юго-Восточной Азии. Ненапряжный двухчасовой сплав по горной (но не студеной) реке, любование живописными берегами, ну и выплеск веселой энергии. Вам снимут фильм на память, чтобы можно было похвастать своей "крутизной" перед друзьями. В фильме все будет гораздо экстремальнее, чем на самом деле.

Не стоит упускать и возможность ближе познакомиться с традиционным укладом жизни коренного населения. Среди двух миллионов жителей Сабаха более 30 различных народностей, говорящих на 80 местных диалектах. В фольклорной деревне в пригороде Кота-Канибалу познакомят с туземным бытом, обрядами, накормят национальными блюдами. Меня в этом непривычном мире заворожила музыка национальных барабанов. Здешние ритмы таинственны, мелодичны и негромки. Так и тянут в медитацию.

Лучшее в Кота-Кинабалу

Наших попутчиков, представителей дальневосточных туркомпаний, в Кота-Кинабалу знакомили с лучшими отелями - открыли все двери, ответили на вопросы. Чтобы, бронируя номера в них для своих земляков, они могли на сто процентов гарантировать высокий уровень комфорта и сервиса. Среди них Shangri La,s Tanjung Aru Resort &Spa, Nexus Resort Karambunai &Spa, Sutera Harbour. У каждого свой неповторимый шарм. К примеру, у Nexus только длина частного пляжа порядка шести километров. А все его владения, включая собственный ботанический сад, удобно объезжать на велосипеде. Но это на любителя, экологичный и бесшумный электромобиль доставит в любой уголок.

Да, не забудьте про СПА. Оздоровительные комплексы - обязательный атрибут каждого отеля. Уже сам интерьер СПА-центров располагает к неге, искусный же персонал способен вернуть вам ощущение молодости.

Изумрудные гольфовые поля, пальмовые аллеи, живописные озерца, цветы магнолии, свежайшие орхидеи в вашем номере каждый день - это свидетельство того, что вы любите себя. И гостеприимная Малайзия вам в этом потворствует.