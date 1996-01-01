Пенсионер-2030

Большинству из тех, кому сегодня тридцать с небольшим лет, задумываться о пенсии кажется несвоевременным. Жизнь так динамична, и загадывать, что будет завтра, особого смысла вроде бы нет, считают они. Однако некоторые законы жизни неизменны: молодость сменяется зрелостью, а потом наступает старость. И именно в преклонном возрасте многие делают неприятное открытие - многолетняя трудовая деятельность не является гарантом обеспеченной жизни на пенсии. К счастью, сегодня на размер своего пенсионного обеспечения можно повлиять - рецепты формирования своих пенсионных сбережений эффективны и доступны.

Рецепт 1: обеспечить максимальную доходность

Трудовая пенсия сограждан, родившихся после 1967 года, состоит из 3-х частей. Первая, базовая, часть, гарантирована государством всем, кто имеет трудовой стаж не менее пяти лет. Вторая часть - страховая - формируется посредством отчисления 8% от фонда оплаты труда организации-работодателя. Еще 6% от размера вашей зарплаты - это третья, накопительная, часть трудовой пенсии и тот ресурс, распоряжаться которым вы вправе самостоятельно.

По умолчанию накопительная часть находится под управлением Пенсионного фонда РФ. Если вы хотите инвестировать накопительную часть по собственному усмотрению, переведите эти средства в негосударственные пенсионные фонды. Их задача как раз и состоит в том, чтобы, умело используя современные инвестиционные инструменты, обеспечить вам достойную старость. Выбирая фонд, ориентируйтесь на то, как давно он работает на рынке, кто выступает его учредителем: неизменно стабильны те фонды, в числе учредителей которых крупнейшие организации или предприятия.

Также обратите внимание на доходность выбранного вами фонда: средней считается доходность, превышающая инфляцию. Чтобы перевести накопительную часть своей трудовой пенсии из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд, вам необходимо прийти в любой филиал выбранного фонда до 31 декабря и написать соответствующее заявление. Информацию о том, как растут ваши пенсионные накопления, вы будете получать ежегодно в письменной форме так же, как сейчас получаете эту информацию от ПФР. В будущем вы вправе перевести накопительную часть трудовой пенсии из выбранного НПФ в любой другой НПФ без каких-либо потерь в уже сформированных накоплениях.

Рецепт 2: не упустить шанс

Еще один способ увеличить свою будущую пенсию - вступить до 2013 года в государственную программу софинансирования и самостоятельно перечислять деньги в счёт накопительной части будущей трудовой пенсии. При условии, что ваш вклад в накопительную часть будет не менее 2 тыс. рублей, государство будет добавлять на ваш счёт такую же сумму, но не более 12 тыс. рублей в год. Средства, которые поступили в счет вашей пенсии по программе софинансирования, инвестируются вместе с накопительной частью пенсии, поэтому, чем раньше вы определитесь, какому НПФ доверить работу с накопительной частью пенсии, тем ощутимее будет результат в будущем.

При максимальном размере софинансирования со стороны государства и с учетом ваших взносов объем накопительной части вашей пенсии за 10 лет действия программы увеличится минимум на 240 000 рублей.

Рецепт 3: формировать свою негосударственную пенсию

Если размер трудовой пенсии кажется недостаточным для безбедной жизни на пенсии, воспользуйтесь возможностью сформировать негосударственную пенсию, которая дополнит трудовую и увеличит ваш доход на пенсии. Чем раньше вы начнете формировать негосударственную пенсию, тем менее затратной будет статья расходов на эти цели для вашего бюджета.

Договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ предусматривает любую удобную периодичность взносов: ежемесячную, ежеквартальную или даже ежегодную. Вы также можете определить, какой будет негосударственная пенсия - пожизненной или срочной. Средства негосударственной пенсии, как средства накопительной части трудовой пенсии и программы софинансирования, инвестируются негосударственным пенсионным фондом и приносят доход. Немаловажно, что негосударственную пенсию можно сформировать не только себе, но и своим близким.

Кроме того, средства, которые вы скопили в НПФ для своей негосударственной пенсии, могут наследоваться как во время накопления, так и в период выплат. Все эти условия будут прописаны в вашем договоре с негосударственным пенсионным фондом.