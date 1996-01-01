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Golden Joysticks назвал лучшие игры года

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хотя до Нового года еще далеко, деятели игровой индустрии уже начали подводить итоги 2009 года. На церемонии вручения престижной премии Golden Joysticks лучшей игрой года был назван постапокалиптический ролевой шутер Fallout 3.

Стоит отметить, что принимать высокое звание игры года "Фаллауту" не впервой. Он уже получал аналогичную оценку на состоявшейся в марте этого года Game Developers Choice Awards.

Чрезвычайно популярная серия игр Call of Duty завоевала сразу три награды - в категориях многопользовательских игр, игр для консолей Nintendo, а также среди игр, появившихся в текущем году.

Номинацию "Саундтрек года" традиционно покорила Guitar Hero: World Tour, а семейной игрой года признали инновационный платформер LittleBigPlanet. В категории игр для портативной консоли Nintendo DS победа досталась автосимулятору Grand Theft Auto: Chinatown Wars, а издателем года стала Activision Blizzard, благодаря которой мир познакомился с Call Of Duty и Guitar Hero.

Среди других лауреатов: Fallout 3 - лучшая игра на платформе PC, Gears of War 2 - лучшая игра для Xbox, Killzone 2 - лучшая игра для PlayStation. Metal Gear Solid Touch - лучшая игра для мобильников, Left4Dead - он-лайн игра года. "Игровая отрасль остается инновационной и динамично развивающейся, несмотря на давление экономического кризиса, - заявила на церемонии организатор Golden Joysticks Эмми Паркинсон. - Многие из победителей демонстрируют, что британские таланты по-прежнему имеют решающее значение для успеха этой отрасли во всем мире".

Как напоминает BBC, премия Golden Joysticks является одной из старейших и уважаемых в игровой индустрии. Она вручается на протяжении уже 27 лет и попала в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная награда в мире видеоигр, участие в которой приняли более миллиона проголосовавших геймеров, сообщает Dni.Ru.

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