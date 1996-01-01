Яндекс закрывает рейтинг блогов

Интернет-поисковик "Яндекс" отказывается от публикации рейтингов популярных блогов, сообщил менеджер проекта "Поиск по блогам" Антон Волнухин.

Причиной, побудившей "Яндекс" закрыть поиск по блогам, стало то, что "сервис, который изначально создавался как зеркало, отражение блогосферы, стал усилителем, медиа-инструментом", пояснил Волнухин.

Именно благодаря рейтингу блогов "Яндекса" стало известно о ДТП в Москве, в котором следователь СКП сбил женщину насмерть, напоминает "Интерфакс". Кроме того, топ блогов "Яндекса" привлек внимание, когда президент Дмитрий Медведев заинтересовался популярной записью блоггера Максима Калашникова, касающееся технологической модернизации экономики,пишет сайт Dni.Ru.