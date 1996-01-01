Google научился переводить вслух

Компания Google анонсировала обновление своего переводческого сервиса Google Translate. В новой версии появилась возможность получать результат перевода в режиме реального времени, прослушивать произнесение английских слов, просматривать транслитерацию слов на английском языке, сообщает Ruformator.

Подробное описание обновлений Google Translate представлено в официальном блоге компании Google. При работе с Google Translate пользователь может видеть результат перевода в процессе ввода текста в поле на сайте. Перевод в режиме real time позволит получать слово на другом языке без использования кнопки "Translate". Также пользователи могут прослушивать правильное произношение фраз на иностранном языке. Пока эта функция будет доступна только в случае перевода на английский язык. Рядом с результатом перевода появится кнопка в виде динамика, нажав на которую пользователь сможет услышать правильное произношение англоязычного слова. Еще одна новинка - использование англоязычной транслитерации. Любое слово, написанное на языке, не использующим латиницу, пользователь может транслитерировать, то есть записать латинскими буквами. Для этого предназначена кнопка "Show romanization". Например, слово "особенности" в этом случае будет записано как "osobennosti".