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Лишней крови не бывает
"Сдай кровь - спаси жизнь" - под таким лозунгом прошла во Владивостоке акция в поддержку Государственной программы развития добровольного донорства крови. Цель акции - напомнить гражданам, что единство народа начинается с малого - с готовности людей добровольно прийти на помощь друг другу.
Только вдумайтесь в эту цифру: свыше 15 тонн - столько крови требуется приморским больницам в год! Несмотря на все достижения медицинской науки, искусственной замены компонентам крови (в частности, тромбоцитов) нет, и в ближайшее время не предвидится даже теоретически. Взять их можно только у человека.
Река жизни
Тонна крови спасает жизнь примерно 1,5 тысячам больным. В среднем пациенту переливается 1-1,5 л крови. По словам Алексея ЛОСКУТОВА, зав. отделением реанимации Приморской краевой клинической больницы № 1, при сильных акушерских кровотечениях роженице порой приходится вливать до 15 литров донорской крови.
Но доноров катастрофически не хватает. За последние 10 лет их число сократилось более чем вдвое. Сегодня на каждую тысячу россиян приходится всего 13-14 доноров при общепризнанной норме не менее 40 (в Европе этот показатель колеблется от 40 до 50, в США - 67 на 1000). В Приморском крае эта цифра и того меньше - 8,6 донора на 1000 человек.
Это, конечно, не означает, что в приморских больницах пациентам отказывают в проведении операций, пока они сами или их родные не сдадут необходимое количество крови. "Сегодня краевая больница обеспечена кровью на все сто процентов, но иногда возникают ситуации, когда не хватает какой-то определенной группы крови. Как выходим из этого положения? Откладываем на день-два проведение операции. Мы - не "скорая помощь". Операции в нашей больнице - плановые, и небольшая отсрочка не представляет угрозы для жизни больного. А вот в случае нехватки крови для нашего родильного дома могут возникнуть самые непредсказуемые последствия", - поведал нам Алексей Лоскутов.
Кровь, взятая у донора, в обязательном порядке проходит карантинизацию сроком в полгода. Все это время она хранится в замороженном состоянии в холодильниках Краевой станции переливания крови, после чего проходит повторную проверку на наличие вирусоносителя.
- На данный момент в наших холодильниках хранится 4,5 т крови и её элементов, - сообщил главврач Краевой станции переливания крови Анатолий ВАКУЛЕНКО. - А надо бы процентов на семьдесят больше - на случай непредвиденной ситуации. Учитывая, что за один раз у человека забирается 450 г крови, для обеспечения необходимых запасов к нам ежедневно должны приходить не менее 120 доноров.
Личный опыт
Сдать кровь - это просто, безопасно и полезно. Знаю по собственному опыту. Вся процедура занимает чуть больше получаса и протекает безболезненно - при взятии крови используются специальные иглы с четырехгранной заточкой, поэтому сам укол почти не чувствуется. Единственное неприятное ощущение - онемение перетянутой жгутом руки. Пакет с кровью несут сразу в лабораторию, где перерабатывают в плазму - жидкость, незаменимую для спасения человеческой жизни. Затем в капельницу вводят физраствор, а потом таким же образом возвращают и ту часть крови, от которой плазму уже отделили. Теперь дело за малым - получить причитающиеся 300 рублей. Хотя донорам и положены законные два дня отгула, пользуются этим правом далеко не все: у кого дела не терпят, кого просто не отпускают с работы.
Доноров, которые сдают кровь регулярно, постоянно обследуют и наблюдают за состоянием их здоровья. Еще один залог безопасности донорства - использование только одноразовых инструментов.
А то, что сдача крови якобы вредна для здоровья - не более чем заблуждение. "Регулярная сдача крови запускает процессы самообновления в организме и является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезней накопления: атеросклероза, подагры, нарушений деятельности печени…", - говорит Анатолий Вакуленко. Сам он, кстати, сдает кровь регулярно. И, возможно, именно по этой причине очень хорошо выглядит для своих лет.
Донором крови и ее компонентов может стать любой человек в возрасте от 18 лет. Но есть и противопоказания как абсолютные, так и временные. Абсолютные означают отвод от донорства независимо от давности заболевания и результатов лечения. Это: СПИД ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез и болезни крови. Временные противопоказания имеют различные сроки отвода от донорства - от десяти дней до трех лет. Так, например, сейчас, когда население активно проходит вакцинацию от гриппа, такой период составляет 10 дней со дня прививки.
Если вы хотите совершить благородный поступок и стать донором, обращайтесь в Краевую станцию переливания крови по адресу: ул. Октябрьская, 6, с 8.30 до 13.00, кроме выходных.
Телефон для справок: 8 (4232) 45-93-77 (до 16 часов).
Кроме того, у Краевой станции переливания крови имеется пять филиалов в городах: Находке, Лесозаводске, Арсеньеве, Уссурийске, Дальнегорске где также ведется прием доноров.
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