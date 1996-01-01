Рука помощи от "Мамы"

Акция проводится по инициативе фонда "Мама" уже второй год подряд. Организаторы надеются возродить традиции благотворительности и меценатства как важного ресурса для решения социальных проблем, а также дать импульс развитию общественных инициатив, повышению гражданской активности населения.

Первая кукла и бальное платье

В рамках благотворительной акции "Рука помощи" на склад временного хранения, образовавшийся на базе ПКОБФ "Мама", в течение полутора месяцев все желающие привозили вещи, представляющие ценность для социально уязвимых семей Приморья. Это зимняя одежда и обувь, потребность в которых в крае просто жизненно необходима, летние сарафаны и босоножки, игрушки и книжки, бытовая техника и посуда. Приносили даже дамские сумочки и бижутерию, что по опыту предыдущего года доставляет массу радости молодежи приморской глубинки, привыкшей отказывать себе буквально во всем. Невозможно забыть глаза четырёхлетней девочки, получившей в подарок свою первую и единственную куклу, потому что в семье три старших брата, а все игрушки переходят по наследству. А сколького не хватает! В приморских селах, где кормятся тем, что вырастили сами, большая нужда даже в средствах гигиены: порошке и мыле. Один детский сад обратился с просьбой помочь с коврами или теплым покрытием для пола, зимой дети мерзнут на голых досках.

З5 тонн любви и заботы

Нуждающиеся в помощи и сами обращаются фонд. Просят кто обувь, кто одежду. Особенно участились просьбы с наступившими холодами. "Мама" старается помочь каждому.

- Мы уже проводили подобную акцию в прошлом году, - рассказала президент фонда "Мама" Наталья ИЗОТОВА. - Радует, что и простые люди, и организации приняли в ней активное и самое непосредственное участие. Судите сами: в прошлый раз более 35 тонн благотворительной помощи было отправлено малообеспеченным семьям разных районов Приморья. Акция этого года также оправдала наши ожидания. Отрадно видеть, сколько отзывчивых людей вокруг. Ежедневно раздаются десятки звонков, приходят люди разных социальных слоёв и несут вещи, собранные с любовью. Надеюсь, что и в дальнейшем мероприятие не потеряет своей актуальности и значимости, будет проводиться ежегодно и станет доброй традицией, действенным инструментом оказания реальной помощи и поддержки многодетным и малообеспеченным семьям края.

Милосердный путь

Изначально предполагалось, что вещи будут приниматься до 1 ноября. Но акция "Рука помощи" вызвала столь мощный общественный резонанс и широкий отклик среди населения края, что было принято решение продлить мероприятие до середины ноября. В край уже отправлены две машины с четырнадцатью тоннами гуманитарной помощи. Груз состоял из самого необходимого - теплых вещей для детей и взрослых, зимней одежды и обуви, подгузников и игрушек для самых маленьких.Готовится к отправке в не столь дальний, сколько очень важный и милосердный путь третья машина. Теперь уже в Приморское краевое общество инвалидов. Впереди еще очень много работы, пока есть семьи, которые нуждаются в помощи неравнодушных людей.