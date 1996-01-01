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Глаза - зеркало души и здоровья
Высокая точность нового метода позволяет врачам на ранних этапах проводить диагностику заболеваний глаза, наблюдать за пациентами в динамике, оценивать эффективность проводимой терапии, принимать решение для оперативного лечения.
Для восприятия окружающего мира, его изменчивости, игры красок, динамики событий, для ощущения гармонии жизни природа наделила человека зрением. Глаза - это не только зеркало души, но и информация для врача о состоянии здоровья человека в целом. Новый прибор - оптический когерентный томограф, поможет быстро и безболезненно выявить изменения в тканях глаза на ранних этапах развития заболеваний органов зрения.
В мире насчитывается более 1,5 млн слепых детей. К сожалению, за последние годы вырос уровень заболеваемости глаз во всех возрастных группах, в том числе и среди детей первых месяцев жизни. Причины такой неприятной статистики многообразны. Это и наследственные (генетические) дефекты, многочисленные инфекционные заболевания, отрицательное воздействие аллергенов. Свою роковую лепту вносят и чрезмерные зрительные нагрузки при длительной работе на компьютере, и неразборчивое применение лекарственных препаратов. Многие хронические заболевания приводят к необратимым изменениям структуры глаза, что влечет к инвалидности.
Спасительная диагностика
"Чтобы глаза были здоровыми и вы могли радоваться жизни, необходим периодический осмотр офтальмологов (окулистов). Особенно это актуально у людей из группы риска по заболеваниям органа зрения. Чем раньше удастся выявить патологию, тем гарантированней успешное лечение и благоприятный исхода заболевания", - утверждает доктор медицинских наук Татьяна ВАСИЛЬЕВА, заведующая Краевой детской консультативной поликлиникой ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)".
Что ж, мы, как сознательные граждане, лучшая часть жизни которых проходит перед монитором компьютера или экраном телевизора, ежегодно проходим медосмотр, и посещение окулиста - дело святое. Для медосмотра врачам вполне хватает стандартных методов офтальмологической диагностики: определение остроты зрения, осмотр глазного дна, исследование на офтальмоскопе. Но это не всегда позволяет выявить локализацию, степень повреждения глаза, первые признаки заболевания и его причины.
Медицинская технология почти не отстает в скорости развития от, скажем, информационной. За последние годы разработаны высокоэффективные, точные методы диагностики с использованием самых современных медицинских технологий. Большой шаг в развитии офтальмологии Приморского края связан с внедрением на базе Краевой детской консультативной поликлиники ГУЗ "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства)" оптического когерентного томографа (ОКТ; аппарат "RTVue 100" фирмы "Optovue", США). ОКТ - метод исследования оболочек глаза без повреждения тканей (неинвазивный). Физический принцип работы аппарата аналогичен ультразвуковому исследованию с той лишь разницей, что в приборе используется оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона, а не акустические волны. ОКТ имеет высокую степень безопасности, не создаёт отходов, которые нужно утилизировать, не содержит материалов, вредных для здоровья человека и окружающей среды. Такой аппарат впервые был внедрен в России в 2006 г., а на Дальнем Востоке он появился в 2009 г. Ближайшее место, где можно было провести исследование на "RTVue 100", до недавнего времени был город Чита. А теперь он есть и во Владивостоке!
Высокая точность метода позволяет врачам на ранних этапах проводить диагностику заболеваний глаза, наблюдать за пациентами в динамике, оценивать эффективность проводимой терапии, принимать решение для оперативного лечения, направляя нуждающихся в ведущие специализированные клиники страны, а также устанавливать показания при оформлении инвалидности. Получение объёмного изображения структур в режиме 3D позволяет врачу осматривать слои глаза с различных сторон. Ни на каком другом аппарате это сделать невозможно. Врачи, опробовавшие этот прибор на приморской земле, уже могут использовать его для диагностики заболеваний всех слоёв сетчатки глаза, патологии диска зрительного нерва, заболеваний сосудистой оболочки глаза, для исследования угла передней камеры при глаукоме и диагностики заболеваний роговицы глаза.
Группа риска
Ниже приведены категории пациентов, которым показано исследование на аппарате. Оцените, не попали ли в эту категорию вы, ваши дети или близкие. Если да, то высококлассные врачи Центра ждут вас.
1. Дети и подростки с амблиопией ("ленивый" глаз; стойкое снижение остроты зрения без видимых причин). 2. Женщины старше 50 лет - для выявления ранней стадии возрастной макулодистрофии сетчатки глаза. 3. Пациенты с глаукомой (повышением внутриглазного давления), с атрофией зрительного нерва. 4. Больные сахарным диабетом - для своевременного выявления изменений в сетчатке глаза. 5. Пациенты с искусственным хрусталиком, имеющие остроту зрения ниже 0,1 после операции: экстракции (удаления) катаракты, для выявления ранней стадии отёка сетчатки. 6. Пациенты с дистрофическими заболеваниями сетчатки глаза, с поражением глаз при воздействии солнечных лучей, лазерного излучения, при длительной работе на компьютере. 7. Пациенты после лазерной коррекции зрения. Исследование роговицы и сетчатки глаза для оценки эффективности проведённого лечения и своевременного выявления анатомических дефектов структур глаза. 8. Граждане всех возрастов при отсутствии эффекта от оптической коррекции остроты зрения (при ношении очков, линз). 9. Дети и взрослые при снижении остроты и качества зрения на фоне аллергических, нефрологических и ревматологических заболеваний. "Внедрение данного метода диагностики позволит существенно улучшить качество оказания медицинской помощи детям и взрослым с патологией органа зрения. Это новый шаг в развитии специализированной медицинской помощи в Приморском крае", - считает Татьяна ВАСИЛЬЕВА. Исследования на оптическом когерентном томографе "RTVue 100" проводят офтальмологи высшей и первой категории, прошедшие обучение в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Проводится предварительная запись. Контактные телефоны: (4232) 40-61-24, 42-48-98, 42-50-11, 43-78-89, 42-48-97. Пациент должен знать 1. При себе необходимо иметь направление от офтальмолога (окулиста) с указанием диагноза и зоны сканирования. 2. С целью подготовки (расширение зрачка) необходимо приходить на исследование за 15-20 мин. до назначенного времени.
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