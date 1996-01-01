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Владивосток может быть включен в программу ООН по окружающей среде
Программа ООН по окружающей среде работает во всем мире. Это систематизированный подход с участием международных экспертов к оценке состояния загрязнения какой-то части суши или моря, выявлению причин и поиску наиболее рационального подхода к их устранению, а также разработка долгосрочной и оптимальной для данного места программы сбора и утилизации отходов.
Посланником ООН выступил заместитель директора "Международного центра экологических технологий" программ ООН по окружающей среде г-н ЧАНДАК Суря Ракша, принимавший участие в четвертом экологическом форуме "Природа без границ". В беседе с корреспондентом "ЗР" он подчеркнул: "Цель моего приезда обсудить с администрацией города и края внедрение проекта ООН по окружающей среде во Владивостоке. Экологическая ситуация в Приморье очень хрупкая".
Как пояснил г-н Чандак, процесс реализации экологических проектов ООН разбивается на несколько этапов и соответственно имеет разные источники финансирования. Работа начинается со сбора данных, и здесь большая роль отводится местным кадрам. На стадии анализа подключаются эксперты ООН, в случае необходимости - международные эксперты. Опыт таких проектов показал, что обычно работу местных специалистов по сбору информации, ее оценке оплачивают за счет местных бюджетов, ООН в свою очередь оплачивает работу экспертов, в том числе международных. И когда появляется идея, что делать с накопившимся мусором, и разрабатывается план работы с отходами, финансирование также делится между участниками проекта: менее затратная часть, а именно привлечение общественного внимания, разъяснение политики местной и региональной властей в отношении отходов, разработка законов и правил в этой области, покрывается местными бюджетами. А более затратная, связанная с приобретением конкретных технологий, как правило, финансируется совместно, в том числе с участием либо региональных, либо федеральных бюджетов, или с привлечением международных организаций.
Первая встреча в управлении экологии администрации Владивостока несколько разочаровала представителя ООН.
- Я был несколько расстроен, потому что многие вещи уже начинают реализовываться, - поделился он впечатлением, - но в ходе беседы выяснилось, что необходима помощь по переработке некоторых видов отходов. В результате встречи мы оставили документы, которые должен рассмотреть либо департамент по защите окружающей среды, либо сам мэр. Если с их стороны будет проявлена заинтересованность в реализации такой программы на территории Владивостока, то органы власти могут связаться с нами, и мы приступим к подписанию соглашения.
На вопрос, как долго может длиться переговорный процесс, г-н Чандак ответил: "Все зависит от интереса и желания местной администрации участвовать в таком проекте. Он может занять один день и растянуться до 6 месяцев и больше. В таких странах, как Шри-Ланка, Индия, все было решено на первой же встрече, мы подписали соглашение на переговорах - и проект пошел".
Отмеченный на встрече сдержанный прием представителя ООН связан с тем, что во Владивостоке практически дан старт главным проектам - строительству очистных сооружений и рекультивации Горностаевской свалки.
- Возможно, стоит сожалеть, что предложение ООН поступило с опозданием и выделенные Владивостоку огромные федеральные деньги на подготовку к форуму АТЭС будут израсходованы менее эффективно, чем могли бы? - спрашиваем у Чандака.
- Мне сложно судить о том, насколько современные или устаревшие технологии будут работать на этих проектах, - ответил он. - За два года любая технология может устареть. Когда речь ведется только о проектах, связанных с форумом АТЭС, складывается впечатление, будто Владивосток только и делает, что готовится к 2012 году. Но жизнь на этом не заканчивается. То, что мы предлагаем, - это более системный подход к проблеме отходов, статистика говорит, что чем более развито общество, тем больше отходов оно создает. Надо просто задать себе вопрос, а готовы ли мы к тому, что будет происходить с нами после 2012 года? Это больше вопрос политического курса.
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