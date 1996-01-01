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Стучите - и вам откроют
Событие традиционное - ежегодное Послание Президента России Федеральному собранию - стало предметом широкой общественной дискуссии как в стране, так и за рубежом. Это заставляет взяться за перо тех, кто был лишь сторонним наблюдателем исторического заседания. Потому, что - "не могу молчать".
Нет ни единой строчки в Послании главы государства, под которой я бы могла не подписаться. Дмитрий Анатольевич словно услышал мечты и чаяния безгласного народа.
Он, например, требует модернизации политической системы. Разве не прав? Или настаивает на том, чтобы главы субъектов федерации отчитывались перед депутатами. Справедливо, а то неизвестно, куда деньги пропадают. А "введение электронных технологий как мощного инструмента противодействия коррупции?" Теперь даже крестьянин из самой дальней деревеньки свободно сможет дать по рукам взяточнику, браконьеру и военкому.
Или вот требование президента о том, что "граждане должны платить только за реально предоставленные услуги". Есть еще на местах люди, которые саботируют требование главы государства. Например, "Приморские тепловые сети" мне выставили счет за отопление и горячую воду, якобы потребленные в октябре, на сумму 3760 рублей. Это при том, что горячая вода текла последний раз летом, а отопление дали... в последний день октября. Звоню по телефону "горячей линии" 432-028. На другом конце провода женский голос отвечает по-советски: "Ничего не знаю. Платите и все тут". А между тем, в Послании говорится, что-де хватит паразитировать на советском прошлом, пусть в нем даже и было много хорошего.
Вот, к примеру, требование "привести технологии стоимости строительства дорог к общепринятым международным стандартам". Родное Приморье в рамках подготовки края к форуму АТЭС наверняка сможет показать, как умеет строить быстро, дешево и без всяких там прокуратур и посадок.
"Посадками дела не решить, - продолжил президент, - но сажать надо". Конечно, кто против? А то, по некоторым сведениям, в России сейчас парятся на нарах около миллиона человек трудоспособного населения. Если привлечь еще столько же из контингента санэпидслужб, пожнадзора, таможен и муниципальных и краевых структур, то можно в короткие сроки построить кольцевую дорогу России. Плюс штрафники. Ибо в Послании говорится: "...если взыскать штраф невозможно - применять принудительные работы".
Это ж как сейчас мучается служба судебных приставов! Не платит, к примеру, бабка Иванова из гостинки с проспекта "Красного знамени" за свет. Пенсия у старой кочерги невелика, дескать. Приставы штурмуют квартиру, выносят черно-белый телевизор и радиолу. А в русле новых требований они спокойно могут взять должницу за шиворот и отправить ее работать на бетономешалку на стройке Федерального университета. Почему нет? В недавнем прошлом удалось же так построить Беломорканал, Магнитку и ДнепроГЭС. До сих пор пользуемся плодами этого труда. Никто уже не жалуется.
Или вот о поддержке малого бизнеса. Несколько бизнесменов сооружают в моем дворе по улице Прапорщика Комарова две признанные судами всех инстанций незаконными постройки. Об этом с упоением писали все местные и центральные газеты. Но судебные приставы почему-то не отнимают телевизоры у застройщиков, не отправляют их на принудительные работы. "Бизнесмены" же утверждают, что они оказывают содействие государственной миграционной политике. Это так. Под моими окнами, например, трудятся посланцы братской КНДР, а на противоположном объекте - специалисты из Средней Азии в халатах и тюбетейках. Приставы сюда перестали ходить даже за "штрафами" - ввиду отсутствия отхожего места дышать во дворе нечем. Это с ними создавать "умную экономику, производящую уникальные здания, новые вещи и технологии"?
...Да, и вот еще. Известный приморский политик, профессор и ректор Геннадий ЛАЗАРЕВ смог ведь достучаться до президента со своей идеей сокращения часовых поясов. И мы должны стучать. Стучите - и вам откроют.
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