В Арсеньеве все идет по плану

В Арсеньеве полным ходом идет ремонт 38-ми многоквартирных домов по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства, выделенные на ремонт, необходимо освоить до 1 декабря.

Один дом в городе уже полностью отремонтирован. Это единственный одноэтажный деревянный дом из всех 38-ми домов, участвующих в программе ремонта. В нем всего пять квартир. Жильцы организовали свое ТСЖ "Виктория" и поставили задачу - капитально отремонтировать свой старый дом. И вот теперь стараниями подрядчика - ООО "Арсжилстрой" - дом неузнаваемо изменился. Крыша покрыта современным материалом, отремонтированы фасад, сети теплоснабжения и электроснабжения. Теперь дом выгодно отличается от своих "собратьев" - аккуратный, красивый, современный.

А как обстоят дела с ремонтом остальных домов? "На сегодняшний день полностью отремонтированы кровли на десяти многоквартирных домах, - рассказала начальник отдела ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации города Светлана МОКОН. - Завершен ремонт фасадов восьми домов". Главное же, как отметила С.Мокон, во всех домах завершен ремонт внутридомовых инженерных систем отопления. Ведь начался отопительный сезон, и дома уже подключены к централизованной системе отопления. Но, к сожалению, есть квартиры, собственники которых не пускают к себе ремонтников, а страдают от их действий другие жильцы дома. Сейчас продолжается капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Не узнать теперь дома и по улице Щербакова, и по ул. Октябрьской -новенькие крыши, фасады облицованы новым современным материалом. Во вторую очередь ремонта попали разные дома - от одно- до девятиэтажных. Сейчас полным ходом идут работы на крышах девятиэтажек.

В программу ремонта попали сразу несколько пятиэтажных домов, расположенных по ул. Калининской и ул Садовой. Одновременно возводятся новые крыши на домах № 8а, 10 и 10а по ул. Калининской и других. Жители этих "хрущевок" рады: будет прочная крыша - будет тепло и сухо в квартирах.

Ход работ по ремонту домов взял под личный контроль глава Арсеньевского городского округа Николай ЕРМИШКИН. При этом и сами жильцы следят за качеством ремонтных работ.