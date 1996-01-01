Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Арсеньеве все идет по плану
В Арсеньеве полным ходом идет ремонт 38-ми многоквартирных домов по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства, выделенные на ремонт, необходимо освоить до 1 декабря.
Один дом в городе уже полностью отремонтирован. Это единственный одноэтажный деревянный дом из всех 38-ми домов, участвующих в программе ремонта. В нем всего пять квартир. Жильцы организовали свое ТСЖ "Виктория" и поставили задачу - капитально отремонтировать свой старый дом. И вот теперь стараниями подрядчика - ООО "Арсжилстрой" - дом неузнаваемо изменился. Крыша покрыта современным материалом, отремонтированы фасад, сети теплоснабжения и электроснабжения. Теперь дом выгодно отличается от своих "собратьев" - аккуратный, красивый, современный.
А как обстоят дела с ремонтом остальных домов? "На сегодняшний день полностью отремонтированы кровли на десяти многоквартирных домах, - рассказала начальник отдела ЖКХ управления жизнеобеспечения администрации города Светлана МОКОН. - Завершен ремонт фасадов восьми домов". Главное же, как отметила С.Мокон, во всех домах завершен ремонт внутридомовых инженерных систем отопления. Ведь начался отопительный сезон, и дома уже подключены к централизованной системе отопления. Но, к сожалению, есть квартиры, собственники которых не пускают к себе ремонтников, а страдают от их действий другие жильцы дома. Сейчас продолжается капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Не узнать теперь дома и по улице Щербакова, и по ул. Октябрьской -новенькие крыши, фасады облицованы новым современным материалом. Во вторую очередь ремонта попали разные дома - от одно- до девятиэтажных. Сейчас полным ходом идут работы на крышах девятиэтажек.
В программу ремонта попали сразу несколько пятиэтажных домов, расположенных по ул. Калининской и ул Садовой. Одновременно возводятся новые крыши на домах № 8а, 10 и 10а по ул. Калининской и других. Жители этих "хрущевок" рады: будет прочная крыша - будет тепло и сухо в квартирах.
Ход работ по ремонту домов взял под личный контроль глава Арсеньевского городского округа Николай ЕРМИШКИН. При этом и сами жильцы следят за качеством ремонтных работ.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо