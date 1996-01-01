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Как убирают снег в Хабаровске
На линейку готовности к борьбе с последствиями снегопадов и гололедицей на дорогах в Хабаровске сегодня выставлены 180 единиц техники. Это грейдеры, бульдозеры, снегоуборочные машины, пескоразбрасыватели, погрузчики и другие машины.
Но, по словам градоначальника Александра СОКОЛОВА, этот парк техники нужно не только обновлять, но и увеличить вдвое. Пока эта задача бюджету не по плечу, поэтому, как и в прежние годы, к уборке снега придется, при необходимости, привлекать и технику сторонних предприятий и организаций.
В администрации уже разработаны схемы уборки улиц. В первую очередь техника выйдет на автобусные маршруты, причем во время сильных снегопадов предприятия благоустройства готовы работать и в две смены, а чтобы уборка улиц не прерывалась, на линию будут выезжать мобильные пункты горячего питания.
За счёт средств бюджета города нынче закуплено 8 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 230 тонн реагента, позволяющего растапливать ледяную корку на дорогах. Позаботились и о людях. В МУП "Южное" в помещениях для рабочих установили индивидуальные шкафчики, сушилки для одежды, привели в порядок душевые.
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