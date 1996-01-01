Хабаровск-2 модернизировали

Практически завершена реконструкция главного транзитного узла Дальневосточной железной дороги - станции Хабаровск-2. 10 ноября подключены после реконструкции путевого хозяйства 7-й и 8-й пути парка "А" к системе электроснабжения. Работы в этом парке ведутся с 2008 года. Модернизация позволит обеспечить прием длинносоставных поездов в расформирование без дополнительных потерь времени на расстановку вагонов. Это увеличит эффективность работы как станции, так и Хабаровского отделения в целом. Инвестиционные вложения за годы реконструкции составили почти 1,5 млрд рублей, но модернизация станции, которая недавно отметила свой юбилей, продолжится.