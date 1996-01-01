На месте катастрофы продолжаются поиски "черного ящика"

11 ноября в районе поиска самолета Ту-142М3 установилась благоприятная погода. Утром с борта спасательного судна "Алагез" был спущен телеуправляемый аппарат "Тайгер", который произвел обследование заданного сектора. Вслед за "Тайгером" к работе по поиску предполагаемых объектов в другом квадрате, в режиме эхо пеленгования приступил обитаемый батискаф АС-30.

Телеуправляемый аппарат "Обзор-150" был передан на гидрографическое судно, которое проверяет другие точки контактов. Наряду с исследованием дна с помощью "роботов" регулярные спуски производят водолазы-глубоководники, осматривающие одиночные малоразмерные объекты. По заявлениям руководства операции на сегодняшний день уже исследованы около 40 объектов, но ни один из них пока не подтвердил наличие в районе поиска фрагментов фюзеляжа самолета и бортовых самописцев.

Как сообщила служба информации и общественных связей ТОФ, накануне ночью и сегодня силы ТОФ ведущие поиск будут проверять другие вероятные объекты и задействуют для этого все имеемые средства поиска.

Напомним, что 6 ноября с. г. ТУ-142МЗ выполнял тренировочный полет в соответствии с планом боевой подготовки. На завершающем этапе полёта над акваторией Татарского пролива, в 14.19 (Мск.), связь с экипажем прервалась, и отметка самолёта исчезла с экранов наземных радиолокационных станций. На борту находилось 11 членов экипажа.