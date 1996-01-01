Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Финиш для морского трамвая
Рекомендации по совершенствованию пригородного морского транспортного сообщения дальше декларирования необходимости закупок нового парка судов не пошли. Согласно проведенному опросу населения, регулярно пользующегося паромами, основная проблема не в грязных салонах и невежливой манере обслуживания персонала, а в банальном отсутствии самих паромов, способных выполнять рейсы в сложных погодных условиях.
Так, жителям острова Русский приходится объяснять работодателям, что их своевременное прибытие на рабочее место напрямую связано с силой ветра.
С точки зрения заказчика исследования - городской администрации, куда более серьезная проблема - льготные категории граждан. В выходной день по маршруту "Владивосток -о.Русский" ездит 52% льготников, "Владивосток - о.Попова" - 51%. В будний день число льготников на линии "Владивосток - о.Русский" достигает 69%. Не пользуются льготным проездом только жители Чуркина. В ближайшие два года сложившаяся ситуация не изменится.
Руководство транспортного управления администрации города полагает, что часть проблем уйдет сама собой после введения в строй мостовых переходов до Чуркина и о.Русский. Паромы просто заменят автобусным сообщением.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Первый гастрофестиваль "ПапоротнИКРАб" пройдет на Камчатке
- Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский" на Камчатке
- От керосиновой лампы до "цифры"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова