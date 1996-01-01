Финиш для морского трамвая

Рекомендации по совершенствованию пригородного морского транспортного сообщения дальше декларирования необходимости закупок нового парка судов не пошли. Согласно проведенному опросу населения, регулярно пользующегося паромами, основная проблема не в грязных салонах и невежливой манере обслуживания персонала, а в банальном отсутствии самих паромов, способных выполнять рейсы в сложных погодных условиях.

Так, жителям острова Русский приходится объяснять работодателям, что их своевременное прибытие на рабочее место напрямую связано с силой ветра.

С точки зрения заказчика исследования - городской администрации, куда более серьезная проблема - льготные категории граждан. В выходной день по маршруту "Владивосток -о.Русский" ездит 52% льготников, "Владивосток - о.Попова" - 51%. В будний день число льготников на линии "Владивосток - о.Русский" достигает 69%. Не пользуются льготным проездом только жители Чуркина. В ближайшие два года сложившаяся ситуация не изменится.

Руководство транспортного управления администрации города полагает, что часть проблем уйдет сама собой после введения в строй мостовых переходов до Чуркина и о.Русский. Паромы просто заменят автобусным сообщением.