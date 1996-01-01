"Три шоколада" для Приморья

Популярнейший в Европе торт "Три шоколада" стал главным виновником торжества в День шоколада, что прошел во Владивостоке 7 ноября. Отныне этот знаменитый кондитерский шедевр на основе темного, молочного и белого бельгийского шоколада доступен и приморцам. Более того, в его честь назван новый фирменный салон кондитерского дома "Тортония", открывшийся на главном проспекте города.

Под аккомпанемент живой музыки участникам праздника были представлены конфеты ручной работы, шоколадные фигуры, пирожные и торты премиум-класса. Все это можно было не только увидеть, но и попробовать на вкус. Впрочем, продукция этого кондитерского дома хорошо известна в крае: первый торт по европейской технологии был выпущен 5 лет назад. Сегодня ассортимент компании включает более 30 видов тортов.

Инициатором шоколадного праздника стал владелец кондитерского дома "Тортония" Олег ИГНАТЬЕВ: "Торт считается традиционным праздничным лакомством, но почему бы не сделать исключение и не побаловать себя в обычный день? Тем более что шоколад мгновенно улучшает настроение и укрепляет жизненный тонус. И это особенно важно осенью, в пору простуды и хандры, когда организму так нужны поддержка и позитивные эмоции".

Организаторы праздника справились с задачей: Океанский проспект в районе ТЦ "Изумруд-Плаза", где расположился новый магазин, буквально расцвел от улыбок прохожих. Всех желающих угощали шампанским, шоколадом и дарили розу на память. Со временем подобные магазины откроются в Уссурийске, Находке и Хабаровске. Компания полна решимости развивать региональный рынок кондитерских изделий и дальше, предлагая дальневосточникам продукцию высокого европейского уровня.