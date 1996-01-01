Садоводов предупреждают о карантине

В фитосанитарной зоне Владивостокского ГО администрацией Приморского края принято постановление "О наложении карантина по южноамериканскому листовому минеру". Заболевание выявлено в границах Биолого-почвенного института ДВО РАН (проспект 100-летия Владивостока, 159) и на территории тепличного хозяйства ОАО "ДЭМ Приморье КСП" (ул. Нейбута, 135).

При обнаружении очагов рекомендуют обращаться в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю по адресу: г. Владивосток, ул. Воропаева, 33, телефон 964-718.