Рособрнадзор предупреждает: в продаже появились задания к ЕГЭ-2010

Все появившиеся в продаже пособия, в которых содержатся якобы задания к ЕГЭ-2010, не имеют отношения к реальным вопросам экзамена, заявляет Рособрандзор. С настоящими заданиями можно будет ознакомиться лишь на экзамене.

Рособрнадзор отмечает, что разработчики контрольных измерительных материалов (КИМ) ежегодно формируют около 700 различных вариантов, в каждом из которых 40-50 заданий. База используемых тестовых заданий содержит более 100 тысяч заданий по каждому предмету, и лишь небольшая их часть находится в открытом доступе на сайтах, подконтрольных Рособрнадзору.

"Самой эффективной подготовкой к Единому государственному экзамену - 2010 является добросовестное изучение школьного курса предметов, где главное пособие - учебники, а также повторение материала с помощью тех заданий, которые бесплатно предоставляют официальные источники", - советует ведомство.