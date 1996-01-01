Приморский край в религиозный и светский эксперимент не попал

5 ноября Правительство России одобрило введение в 2009-2011 годах учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики", включающего основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики, информируют Вести.Ru.

Документ определил перечень российских регионов, в которых будет проводиться пробное преподавание новой дисциплины. Эксперимент согласно распоряжению, подписанному премьер-министром России Владимиром Путиным, пройдет в 19 российских регионах: Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чечне, Чувашии, Камчатском, Красноярском и Ставропольском краях, Вологодской, Калининградской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской областях, а также Еврейской автономной области.