Платить больше за детские сады будем уже с 1 января

Во Владивостоке ориентировочно с 1 января может быть увеличена родительская плата за детские сады, заявил заместитель главы администрации Константин МЕЖОНОВ, курирующий вопросы образования.

Сегодня родители за месяц пребывания ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении платят 640 рублей.

Как отметил Константин Межонов, возможно, с начала 2010 года за детский сад родители будут платить порядка 960 рублей в месяц. Размер оплаты регулируется федеральным законом "Об образовании". В соответствии с ним она не может превышать 20% затрат дошкольного образовательного учреждения на содержание в нем одного ребенка. Сейчас в муниципальных детских садах Владивостока на питание каждого воспитанника в день затрачивается 68 руб. 91 коп., тогда как, например, в Арсеньеве, где оплата за садик составляет 761 руб. в месяц, малышей кормят на 28 руб. 62 коп., в Лесозаводске, где родители отдают по 800 руб., кормят на 32 руб. Как подчеркнул замглавы, задача администрации Владивостока повысить уровень питания дошкольников краевой столицы до минимум 75 рублей в день, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.