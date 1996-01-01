МЧС предлагает ограничить продажу масок в одни руки

МЧС Иркутской области предложило региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении продажи масок в одни руки в аптеках в связи с увеличением заболеваемости сезонным гриппом и гриппом А/H1N1, передает РИА Новости.

По данным областного Минздрава, напуганное наступлением сезонного гриппа и высокопатогенного гриппа А/H1N1 население региона раскупает в аптеках маски, из-за чего наблюдается их нехватка.

"Некоторые люди покупают сразу по 200-300 масок. Их отпуск из аптек в последнее время увеличился в пять раз", - сказала министр здравоохранения Иркутской области Татьяна Бойко. По ее словам, накануне иркутские власти закупили дополнительно около 100 тысяч масок, которые будут распределены между аптеками и лечебными учреждениями. "Одно дело, когда 200 масок покупает представитель учебного заведения для школьников, другое - для каких-то иных целей", - сказала Бойко.