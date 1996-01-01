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Зачем во Владивосток приезжал Познер?
Официально - провести во Владивостоке очередной телемарафон "Время жить", посвященный проблеме СПИДа и борьбе с чумой современности. Кампания, как известно, ведется уже не первый год и финансируется щедро.
Однако до сих пор не удалось узнать в каком-либо источнике об успехах этой затратной акции. Правда, если верить самому гастролирующему мэтру телевидения, его задача - "как у сторожевого пса" - гавкнуть или прокукарекать. А там - хоть рассвет не наступай...
Приморская премьера Владимира ПОЗНЕРА даже у неискушенного зрителя должна была оставить впечатление беззастенчивого спекулятивного "чеса" недавнего глашатая перестройки.
Прославившийся на заре "ускорения" репликой участницы организованного им телемоста "в Советском Союзе секса нет", г-н Познер, вернувшись на историческую родину, демократично захватил все мыслимые и немыслимые телевизионные и общественные высоты. Он не только позиционировал себя как блестящего публициста и "ведущего-полемиста", но и как успешного путешественника, ресторатора и пр. Словом, не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор, как еще не так давно говорил о значении газеты Владимир Ильич ЛЕНИН.
В. Познер пошел дальше, назвав своим нетленным именем телевизионную программу, которая даже в присутствии умных и известных собеседников неизменно вызывает смертную скуку манией величия и словесной шелухой ведущего.
Так было и во Владивостоке, куда он бросил творческие силы на борьбу со СПИДом. Сценарий программы не отвечал даже требованиям зачетной работы студента-второкурсника. Статисты из так называемой аудитории понимали свою роль и тяготились ею. Жертва ВИЧ-инфекции ОЛЬГА (если не ошибаюсь), держалась уверенно, несмотря на поминутные "как бы", вызывая не столь сочувствие, сколь недоумение: "Человек, зачем приходил? Может, что сказать хотел?".
Сам Познер поучал, размышлял в кадре о пользе кондомов, вздыхал…
Из передачи я, правда, вынесла и для себя новую информацию: оказывается, юные современники начинают сексуальные отношения уже в 12 лет. По моим же наблюдениям в пионерском лагере женилка моих ровесников была совсем непригодна к этому увлекательному делу.
Спросите, как нужно бороться со СПИДом, - не знаю. Но на всю жизнь запомнила эпизод из репортерской практики. В репортаже об угрозе СПИДА использовала метод включенного наблюдения, когда исследователь становится участником исследуемого процесса. Отправилась в СПИД-центр на улицу Борисенко сдавать анализы и получать результаты прямо в кадре: дескать, это совсем нестрашно. Словом, делай, как я.
Забор крови…Работа лаборантов… "Подождите в коридоре…". Время получать результат. Камера работает. Лаборант в кабинете мягко говорит: "А ваши результаты - у заведующего отделением. Он просил зайти". Камера работает, а я на ватных ногах иду к металлической двери. Велено ждать. За эти минуты я перевернула всю свою жизнь. Словом, вы меня понимаете. Видеокамера бесстрастно зафиксировала мои размышления: глазки дрожали в углу переносицы. Завотделением позже рассмеялся: "А я просто хотел познакомиться".
Готовя материал к эфиру, мы оставили весь авторский ужас в кадре и увели финал в затемнение без комментария. Станиславский был бы удовлетворен.
Перед началом передачи вызывает меня начальство: "Посмотрел ваш репортаж. Убирайте к чертовой матери вашу мхатовскую паузу. Вы компрометируете телевидение". И, помявшись, начальник спросил: "Так что там у вас с анализом?". Репортаж перемонтировали, сделали жизнеутверждающий финал, поставили песню Фредди МЕРКЬЮРИ.
Но я лично вынесла из того ноябрьского дня эффективный профилактический урок шоковой терапии.
А зритель не вынес ничего, кроме недоумения. Как после шоу Владимира Познера во Владивостоке.
Царапнули после этого визита и комментарии мэтра о встрече с нашим губернатором: он и его жизни учил. А у губернатора сейчас дел по горло, что к человеку лезть, когда сказать нечего.
Дайте занавес…
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